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港版ChatGPT助公僕處理文書 盼長遠供全港使用

香港新聞組／香港3日電
香港政府正試用港版ChatGPT，以增加資源支援港人參與國家航天任務。（路透）
香港政府正試用港版ChatGPT，以增加資源支援港人參與國家航天任務。（路透）

生成式人工智慧（生成式AI）近兩年迅速崛起，不單香港院校陸續允許使用ChatGPT，香港創新科技及工業局局長孫東2日表示，港府已研發港版ChatGPT「公務員文書輔助系統」，已在創新科技局開始使用，在條件允許時，會推廣到整個港府試用；期望未來有助香港掌握相關人工智慧技術，並將技術提供予業界、市民使用，促進本地創新應用的發展。

大公報報導，創科局表示，有關的人工智慧文書輔助應用程式由港府撥款支持於去年成立、專注研發「生成式人工智慧」技術的InnoHK「生成式人工智能研發中心」（HKGAI）研發，系統的輔助寫作功能，能協助撰寫文檔草稿、翻譯文檔以及摘要文檔內容等工作，以進一步提升港府人員工作效率。

有關系統以HKGAI自主的生成式人工智慧技術開發，其數據庫及大語言模型亦是由HKGAI自主建立。HKGAI現正提供有關系統供創新科技及工業局及其轄下部門部分員工內部試用，同時協助訓練模型，期望長遠而言能有助香港掌握相關的人工智慧技術，同時能將所研發的技術提供予業界及市民使用。

另外，國家載人航天工程首次有港人入選擔任載荷專家，將到北京受訓，未來有機會上太空做科學實驗。孫東指，擔任載荷專家受訓期間，原有在港的薪酬、待遇不變，內地會提供生活補貼。港府會與國家航天工程中心磋商，希望讓更多港人有機會參與航天任務。

他又稱，未來會陸續增加資源，支持香港的大學團隊，參與月球和火星探索等重大國家航天任務。

至於城規會近日討論的新田科技城發展議題，有環保團體擔心濕地被大規模破壞。孫東指發展與保育之間能平衡，未來會積極引入更多綠色科技公司。

至於港府提出今年第三季前「所有收費都提供電子支付選項」，孫東指未必能達標，因為有兩個部門要修改法律條文，會盡快完成。

另據明報報導，人工智慧平台ChatGPT的母公司OpenAI早前向用戶宣布，從7月9日禁止來自不支援地區使用應用程式界面（API）流量，包括中國內地及香港。資科辦表示，HKGAI現在內部試用，同時協助訓練模型，期望長遠能助香港掌握相關的人工智慧技術。

人工智慧 香港 AI

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