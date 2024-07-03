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港47人案求情 梁晃維參與有限 袁嘉蔚獄中與另名被告結婚

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。圖／ingimage
香港示意圖。圖／ingimage

香港民主派初選47人案，45人串謀顛覆國家政權罪成，繼上周戴耀廷等5名被指初選組織者求情後，參加港島區初選的6名被告2日開始求情。辯方強調「墨落無悔」聲明書發起人之一梁晃維不是「首要分子」，只屬程度有限的「積極參與者」；法官反駁稱，梁認為戴耀廷太溫和才發起聲明。

明報報導，辯方又引述梁的求情信，當中梁自言在香港回歸當年出生，猶如被詛咒一代，但深信他所愛的香港定能度過難關。辯方另稱，香港眾志前副主席袁嘉蔚參與程度甚低，並透露袁於獄中與一名被告結婚，不會再重犯，冀酌情輕判。

據報導，第二批求情的初選案被告2日起一連兩日求情，認罪的袁嘉蔚（現年30歲）、梁晃維（27歲）、徐子見（56歲），受審定罪的公民黨鄭達鴻（36歲）、楊雪盈（37歲）已完成求情，餘下被判罪成的彭卓棋（30歲）於3日求情。辯方認為徐子見、鄭達鴻、楊雪盈3人參與程度屬於低，或應判囚3年以下。

報導稱，代表梁晃維的資深大律師彭耀鴻2日稱，梁晃維是於國安法生效前發起「墨落」聲明，不應納入量刑考慮。梁晃維屬「積極參與者」，但程度相對有限，梁當時相信計畫合法，非公然不尊重法律。法官陳慶偉指出，梁認為戴耀廷太溫和才發起聲明。對於彭稱梁無知犯案。

報導說，彭引述梁晃維的求情信表示，梁生於1997年，這一代每逢畢業就會面臨香港重大事件，例如SARS、豬流感疫情及雨傘運動，踏入社會就適逢反修例運動，他感覺和香港命運相連、休戚與共，香港是他成長的搖籃，他不能對這地方坐視不理。

報導指出，另一出席抗爭派記者會的袁嘉蔚由資深大律師祁志求情。祁志主張袁嘉蔚在本案參與程度甚低，形容袁年輕善良和有理想，城大畢業後在田灣服務並獲居民支持，卻因善良而入獄，現時已積極更生；又透露袁還押期間與另一名被告結婚，兩人欲組織家庭，冀法官給予最仁慈判刑。

據《婚姻條例》第21條，除於婚姻登記處及特許禮拜場所外，婚姻監禮人可在任何位於香港的地方主持婚禮。換言之，在囚者可在獄中與伴侶結婚，但須經相關程序及遵守懲教署秩序。為維持院所保安及秩序，在囚者及親友在結婚過程中須遵從院所的規則，例如在囚者除了可在過程中可與伴侶交換婚戒之外，不可與任何參加婚禮的人有身體接觸。

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