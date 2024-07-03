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港上半年助322企業落戶 年增4成 創造逾3500職位

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港投資推廣署2日公布2024年中期工作報告，今年上半年協助322間內地及海外企業在香港開設或拓展業務，按年上升逾四成，為香港經濟帶來383億元（港幣，下同，約49億美元）的投資，創造逾3500個職位，分別按年上升6%和44%，當中有逾半數是海外企業。

大公報報導，投資推廣署署長劉凱旋表示，不少企業看中香港的國際化水平，視香港為「跳板」，期望透過香港進軍亞洲其他市場。她又說，有信心超額完成2022施政報告提出吸引企業赴港的績效指標。

今年上半年經投資推廣署協助在香港開設或拓展業務的企業，內地企業有150間，占47%，其他主要來源包括美國30間、英國19間、新加坡18間及法國15間。按行業分布，企業最多屬金融服務和金融科技行業，有77間，其次有61間創新科技企業，52間家族辦公室，33間商務專業服務企業，以及29間消費產品企業。該些企業中，有47間來自不包括內地的「一帶一路」沿線經濟體。

2022年施政報告提出的績效指標，於2023至2025年間，吸引至少共1130間企業在港開設或擴展業務，即是三年間平均每年約400間。劉凱旋說，按比例而言，現時引進香港的公司數量已超出績效指標，她有信心能達到今年目標，甚至超額完成。

劉凱旋分享，來自瑞士的大型基金集團、資產規模達1470億美元的Partners Group（合眾集團），看好香港財富管理發展的潛質，在香港正式開設業務。金融服務行業的RIME CAPITAL亦在香港開設地區管理中心。

在創新科技方面，不少創新和通訊科技知名企業，亦選擇香港作為國際或地區總部，包括來自英國的Hanover Displays、西井科技、馭勢科技、中國移動。

來自日本的禮品控股公司在香港開設的首間橫濱家系「町田商店」拉麵店上周開幕，該店是日本第二大拉麵連鎖店。劉凱旋說，訪港旅客數字逐步恢復至疫情前水平，今年首五個月錄得1800多萬旅客人次。內地一些較為出名的食肆，例如「朝天門」、「農耕記」亦紛紛赴港開業。她形容香港成為新產品的試驗場，預料未來會有更多品牌陸續落戶香港。

香港 投資 日本

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