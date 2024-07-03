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港姐複試46人爭豔 17歲少女參選問過校長 「城大李嘉欣」大熱門

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

「2024香港小姐競選」2日在將軍澳無線電視城進行第二輪面試，從17至27歲、共有46名參選佳麗會見傳媒，當中有幾位佳麗更是首度亮相。2023年溫哥華華裔小姐亞軍的鍾翠詩和季軍張安妮、「城大李嘉欣」倪樂琳都是首輪面試大熱門，「翻版李嘉欣」陳甜甜大賣性感搶鏡。

明報報導，多名新面孔中，17歲中五生Yoyo透露早前因上學缺席首輪面試，幸獲大會批准後補面試。問到學校是否同意參選港姐，有否問過校長？她點頭說：「是呀！」

據報導，選美經驗豐富的華姐亞軍鍾翠詩，精挑細選性感戰衣參與第二輪面試，但到場時不慎露胸墊。對於被視為入圍大熱門感到開心，稱對自己有信心，會盡力做好，爭取入圍。

報導引述鍾翠詩說：「去年參加華姐，學會很多東西，令自己蛻變，所以很想參加更大型的選美賽事，也對幕前演出感興趣。」她與同屆華姐季軍張安妮談吐大方，否認相約轉戰港姐舞台，但彼此知道對方來選美，覺得很有緣分，張安妮說：「我從小就看港姐競賽，所以去年選完華姐，一直想回來選港姐，亦對自己有信心。」

報導稱，首輪面試被看好的梁嘉瑩及「城大李嘉欣」倪樂琳均憑顏值和氣質順利過關，狀態穩步上揚。

報導說，擁有自家服裝品牌生意的方思敏穿性感低胸裝亮相，台型十足，表示為選美減肥變瘦了。

報導指出，有4名參加者黃艷、傅曉彤、Caroline及「高大版湯盈盈」Tina，本來帶齊裝備來參加複試，可是受不同因素影響，僅進入電視城閃現了一下便離場，暫未知她們是否繼續參賽。2日第二輪面試共46名佳麗亮相。

入圍 香港 華裔

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