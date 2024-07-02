北京再送第3對貓熊 數月後抵港 香港添旅遊吸引力

圖為目前在香港海洋公園的大貓熊。（中新社資料照片）

7月1日香港 主權移交27周年慶，港府 宣布中央政府將贈送一對貓熊給香港，兩隻貓熊將於數月後抵港，仍居住到香港海洋公園。特首李家超說，北京中央考慮他的建議，再向香港贈一對大貓熊，香港政府會立刻展開準備及迎接工作。有遊客說，在內地也未必容易見到大熊貓，香港若新增一對大熊貓，可增加旅遊吸引力。

北京當局已先後贈香港4隻貓熊，最早在1999年首度贈送香港貓熊一對，名為安安、佳佳，分別已在2016年和2022年辭世。現在居住在香港海洋公園的，是第二對「盈盈」和「樂樂」。

香港7月1日舉行慶祝回歸27周年酒會，特首李家超致辭時宣布，中央政府將再送香港特區一對大貓熊。（中新社）

李家超說，會適時公布貓熊赴港安排細節。北京中央過去贈送的兩對大貓熊，陪伴一代又一代的香港人成長，是大家的集體回憶，即將來臨的一對大貓熊，將成為香港人的親密「家人」，為港人帶來歡笑和喜悅。

港府文化體育及旅遊局長楊潤雄說，當局正緊鑼密鼓地展開準備工作，預料新一對貓熊的加入，將吸引大批旅客和市民到訪，為香港旅遊業注入動力。

海洋公園主席龐建貽說，感謝北京和港府的信任，貓熊一直是公園最受歡迎的動物大使，自1999年起為公園帶來超過5500萬本地及海外訪客人次，新貓熊加入可豐富香港的旅遊資源，亦提升海洋公園保育和教育工作的覆蓋面和深度。海洋公園的動物護理及保育實力一直受認同，曾刷新兩項佳績，包括貓熊佳佳是在人類照顧下全球最長壽的大貓熊，而安安就是人類照顧下全球最長壽的雄性大貓熊，海洋公園亦獲四川省政府授予「四川省自然保育基地」的資格。

市民對再有大熊貓赴港表示十分期待，已迫不可待為熊貓建議名字，希望名字帶有歡樂、健康的意思，「疫情 曾為香港帶來不小打擊，如果叫做健健、康康，相信是不少港人的願望」。