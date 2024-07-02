我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

酒瓶毆打、繩索勒脖 佛州男家暴女友後 游泳到外海小島躲藏

北京再送第3對貓熊 數月後抵港 香港添旅遊吸引力

香港特派員李春／香港2日電
圖為目前在香港海洋公園的大貓熊。（中新社資料照片）
圖為目前在香港海洋公園的大貓熊。（中新社資料照片）

7月1日香港主權移交27周年慶，港府宣布中央政府將贈送一對貓熊給香港，兩隻貓熊將於數月後抵港，仍居住到香港海洋公園。特首李家超說，北京中央考慮他的建議，再向香港贈一對大貓熊，香港政府會立刻展開準備及迎接工作。有遊客說，在內地也未必容易見到大熊貓，香港若新增一對大熊貓，可增加旅遊吸引力。

北京當局已先後贈香港4隻貓熊，最早在1999年首度贈送香港貓熊一對，名為安安、佳佳，分別已在2016年和2022年辭世。現在居住在香港海洋公園的，是第二對「盈盈」和「樂樂」。

香港7月1日舉行慶祝回歸27周年酒會，特首李家超致辭時宣布，中央政府將再送香港特...
香港7月1日舉行慶祝回歸27周年酒會，特首李家超致辭時宣布，中央政府將再送香港特區一對大貓熊。（中新社）

李家超說，會適時公布貓熊赴港安排細節。北京中央過去贈送的兩對大貓熊，陪伴一代又一代的香港人成長，是大家的集體回憶，即將來臨的一對大貓熊，將成為香港人的親密「家人」，為港人帶來歡笑和喜悅。

港府文化體育及旅遊局長楊潤雄說，當局正緊鑼密鼓地展開準備工作，預料新一對貓熊的加入，將吸引大批旅客和市民到訪，為香港旅遊業注入動力。

海洋公園主席龐建貽說，感謝北京和港府的信任，貓熊一直是公園最受歡迎的動物大使，自1999年起為公園帶來超過5500萬本地及海外訪客人次，新貓熊加入可豐富香港的旅遊資源，亦提升海洋公園保育和教育工作的覆蓋面和深度。海洋公園的動物護理及保育實力一直受認同，曾刷新兩項佳績，包括貓熊佳佳是在人類照顧下全球最長壽的大貓熊，而安安就是人類照顧下全球最長壽的雄性大貓熊，海洋公園亦獲四川省政府授予「四川省自然保育基地」的資格。

市民對再有大熊貓赴港表示十分期待，已迫不可待為熊貓建議名字，希望名字帶有歡樂、健康的意思，「疫情曾為香港帶來不小打擊，如果叫做健健、康康，相信是不少港人的願望」。

香港 港府 疫情

上一則

國安法4年 香港900記者失業、數百人移民 設10海外媒體

下一則

永居香港外國人可辦內地通行證 7.10上路 每次限留90天

延伸閱讀

香港回歸27周年 李家超：北京將再贈港一對大貓熊

香港回歸27周年 李家超：北京將再贈港一對大貓熊
台陸委會：港人對港府信任度、社會幸福指標均創新低

台陸委會：港人對港府信任度、社會幸福指標均創新低
香港主權移交27年 只有慶祝 沒有遊行

香港主權移交27年 只有慶祝 沒有遊行
港特首李家超列上任兩年政績 稱業界要演好自己的角色

港特首李家超列上任兩年政績 稱業界要演好自己的角色

熱門新聞

江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

2024-06-24 02:21
姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

2024-06-28 06:30
中國學者鄭永年稱，「當人們說世界大戰的時候，需要考量的並非是戰爭是否有可能，而是戰爭的形式問題」。（美聯社）

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

2024-06-24 03:47
湖北赤壁女子在暴雨洪災後「撿」到一條大雨，準備拖回去做剁椒魚頭。（取材自快科技）

湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了

2024-06-29 10:30

超人氣

更多 >
偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…

偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…
最快樂的人常講這三句話

最快樂的人常講這三句話
你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招

你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招
3種堅果 蛋白質不比雞蛋差

3種堅果 蛋白質不比雞蛋差
吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運