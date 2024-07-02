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港政治漫畫家尊子嘆：過去5年 香港像器官被割走一大片

香港新聞組／香港2日電
香港在2019年爆發反修例運動，2020年實施國安法，政治漫畫家尊子形容，過去的5年是傷感的5年，「像體內各個器官，每部分都切走了一大片」。（圖／尊子提供）
香港在2019年爆發反修例運動，2020年實施國安法，政治漫畫家尊子形容，過去的5年是傷感的5年，「像體內各個器官，每部分都切走了一大片」。（圖／尊子提供）

7月1日是香港主權移交27年，過去5年香港先後爆發反修例運動及實施國安法，香港政治漫畫家尊子形容，香港過去的5年，是傷感的5年，「像體內各個器官，每部分都切走了一大片」。

中央社報導，2019年香港爆發反修例（反送中）運動，2020年6月30日晚上11時開始，香港國安法正式實施。當天明報刊登的尊子漫畫，畫中有很多戴灰帽穿灰衣的人，下身沒有穿褲，只圍著一條類似圍裙的布，前後寫有「法」字。其中一人準備殺掉砧板上被五花大綁的青蛙。青蛙說：「唉，係咪劏啫？！！還整色整水！！」（是否要殺掉呢，還裝模作樣），砧板上寫上「HKSAR」（香港特別行政區）。

原名黃紀均的尊子，1983年開始為明報畫政治漫畫，以幽默風趣的手法記錄香港數十年的巨變。明報由2023年5月停刊尊子的漫畫。此前尊子也在蘋果日報刊登漫畫。

尊子說：「香港過去的5年，是傷感的5年。像體內各個器官，每部分都切走了一大片，縫合了嗎？卻又舉步維艱。」對很多港人來說，過去5年確實發生很多令人心如刀割的事情。泛民主派47人被檢控，部分人隨時面臨長期監禁；支持民主自由的媒體相繼倒下；逾2000人因參與反修例運動而要承擔法律後果。

就像尊子漫畫對時代的諷刺，現在探監及到法庭聽審成為很多香港人的日常。隔著玻璃才能跟所愛的人見面，牆內牆外的人都被迫去適應，因這種日子還會很長。

面對沉重與荒謬，尊子表示：「一個社會不能容納幽默諷刺公開表達，這個社會倒已成為了笑話，正為未來的笑話集積累內容。」

尊子相信，過去幾年的事，「當局企圖用蓋阻止沸水的蒸氣噴出，此處不噴別處噴而已。」他也看到有些人欲躺平、不關心政治，卻常常被提醒要「再躺平些，再不關心些」。

尊子說，有些人企圖竄改歷史，很討厭；但相對於人民創造未來歷史的力量，這是「微不足懼」。

很多港人像尊子，正在邊走邊看，探索前路，不只是移民或留下，而是未來的人生要如何自處，甚至下一代的人生何去何從。

而尊子決定留在香港。這位曾自喻為「消防員」的創作者說，消防員是哪裡有火就往哪裡去，他看到仍有不少「消防員」，「消防員不是魔術師，滅火還得要些過程」。

尊子直言：「舊時的香港漸遠，我對香港未來很好奇。未來總是出人意表的」。他相信，相信總有一天，尖銳批評時政的漫畫會再出現。是不是由他來畫，倒不重要。

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