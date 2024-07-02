永居香港外國人可辦內地通行證 7.10上路 每次限留90天

中央政府再頒惠港新政，7月10日起將為港澳永久性居民中的非中國籍人員簽發來往內地通行證件，圖為慶祝香港回歸27周年，街上1日旗海飄揚。（中通社）

中央政府再頒惠港新政，在7月1日香港 回歸27周年紀念日，中國出入境管理局宣布，7月10日起將為港澳永久性居民中的非中國籍人員（外籍）簽發來往內地通行證件，五年有效期內可多次來往內地，每次停留不超過90日，持證人履行指紋採集等手續後即可快捷通關，未來入境內地將更加便利。

大公報報導，香港特首李家超、澳門 特首賀一誠對此表示熱烈歡迎和衷心感謝。

李家超表示，在香港市民一同慶祝回歸祖國27周年的重要時刻，感謝中央再推出惠港措施，體現國家對香港特區一直以來的關心。這一措施不限國籍和行業，充分彰顯了香港在「一國兩制」下的獨特地位，大大有助於香港繼續保持國際化和多元化，並提供世界各地公司和人才落戶香港的巨大誘因。

賀一誠表示，中央此舉是國家擴大開放的重要體現，有利於支持澳門特區引進海外優秀人才，鞏固澳門作為世界旅遊休閒中心的地位，同時為促進經濟適度多元發展創設更多良好條件。

香港勞工及福利局局長孫玉菡表示，這項新措施對港府對外招攬人才，宣傳香港作為國家人才高地提供更有力的賣點，令有意在內地大展拳腳的外地高端人才更願意來港發展及開拓業務。新措施不但可促進內地及香港人才交流，更有助香港更好融入國家發展大局為國家高質量發展作出貢獻。

他表示，人才辦將會到內地及海外市場招攬人才，推廣香港作為國際人才樞紐的獨特優勢，並邀請大灣區 的合作夥伴一同前往，共同推廣香港作為大灣區人才門戶的角色。

中國出入境管理局有關負責人介紹，港澳永久性居民中的非中國籍人員首次申辦通行證，由本人向中國出入境管理局委託的香港中旅集團或澳門中國旅行社提交申請。持證人在證件五年有效期內可多次來往內地，每次停留不超過90日。根據2017年公安部關於對入境外國人留存指紋等生物信息公告的有關規定，持證人在口岸履行指紋採集等手續後，可經快捷通道通關。

負責人提醒，持證人不得持此證件在內地工作、學習或從事新聞採訪等活動，若確需進行上述活動的，應向外交部駐香港、澳門特派員公署或內地公安機關出入境管理機構，依法依規申請辦理簽證或者停留居留證件。