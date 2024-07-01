香港回歸27周年 李家超：北京將再贈港一對大貓熊

北京將再向香港贈送一對大貓熊，圖為目前在香港海洋公園的大貓熊資料照。（中新社）

香港 特首李家超1日在香港回歸27周年慶祝酒會上宣布，北京中央政府將再向香港贈送的一對大貓熊，未來幾個月就會抵港。

綜合港媒報導，港府 7月1日分別在金紫荊廣場和會展中心舉行升旗儀式和酒會，慶祝香港回歸27周年。李家超、香港中聯辦主任鄭雁雄、三位前特首梁振英、曾蔭權與林鄭月娥，以及中共 中央駐港機構負責人和香港社會各界人士共同出席。

李家超在酒會上致辭時說，過去兩年特區政府的政策已見成效，完成香港《基本法》23條立法等，並將不斷創新求變，思考新方法解決問題，「沒有最好，只有更好」。

他認為，香港已經迎來由治及興的最佳發展時機，「搭上國家發展新質生產力、進一步全面深化改革的快車」。李家超強調，香港一方面將繼續發揮「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢、鞏固自身制度和競爭力，同時將積極融入中國發展大局。

李家超稱，將鞏固香港作為國際城市的優勢，保持高度國際化，強化區域合作繼續開拓東協、中東等市場，並增加與歐洲等西方市場聯繫。

李家超同時宣布，香港將迎來一對大貓熊。他感謝中共中央政府向香港送贈一對大貓熊，稱這充分顯示中共中央對香港特區的關心和支持。他並指，今年是「中華人民共和國」成立75周年，送贈大貓熊予香港別具意義。

他說，中共中央過去送贈的兩對大貓熊陪伴一代又一代的香港人成長，屬於市民的集體回憶。將在未來幾個月抵港的這對大貓熊也將成為香港人的親密「家人」，帶來歡笑和喜悅，讓社會團結一致共同為香港創造更輝煌的成績。