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香港慶回歸27周年 食肆優惠、軍營開放、無人機表演

香港新聞組／香港1日電
解放軍駐香港部隊6月29至30日舉辦「七一」軍營開放活動，包括直升機示範表演。（中通社）
解放軍駐香港部隊6月29至30日舉辦「七一」軍營開放活動，包括直升機示範表演。（中通社）

香港回歸27周年前夕，特首李家超及官員在社交媒體回顧上任兩周年政績，不少團體也舉辦軍營開放、無人機表演並推出門票及食肆優惠等活動慶祝。

明報報導，財政司長陳茂波昨於電台節目表示，香港經過反修例運動及疫情後著重穩住金融安全、經濟和就業市場，但自新一屆政府上任、國安法實施後，認為現時是時候「進攻」。他指出，過去以西方為主的部分外圍經濟體持續「唱衰」香港，指香港金融地位不保或資金流出，但情況並非如此，香港在去年和今年首5個月的銀行存款增加，市民毋須擔心。

據報導，特首李家超在社交平台發布影片，回顧上任兩周年工作。他稱，今天的香港已迎來「由治及興」的最好發展時機，形容機遇與挑戰並存，但機遇大於挑戰。

報導說，立法會主席梁君彥昨出席電台節目表示，香港回歸27年以來經歷「好及悲痛的事」，但整體來說會繼續向前走。他稱現時香港已進入「由治及興」的階段，期望社會齊心在香港的黃金時間中拚勁。他又形容這是一場龜兔賽跑，「我們是小兔子很聰明，但如果我們不跑，人家爬過你，你怎麼辦？我們是不是應該要發力，立法會不要妨礙香港進展」。

另外，報導指，解放軍駐港部隊6月29日起一連兩日舉辦「七一」軍營開放活動，包括昂船洲、石崗和新圍營區。香港各處今日亦舉辦多項活動及推出消費優惠，包括今晚8時半在荃灣海濱長廊近海安路上演七一無人機表演。海洋公園、昂坪360纜車及逾千間食肆亦推出折扣優惠。

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