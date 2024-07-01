我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約13歲亞裔持假槍拒盤查 與警扭打被擊斃

灣區目前最貴房產 降價1500萬仍未售出

港府授勳 5人獲大紫荊 劉德華、胡楓分獲銀紫荊銅紫荊

香港新聞組／香港1日電
劉德華獲頒授銀紫荊星章。（中新社資料照片）
劉德華獲頒授銀紫荊星章。（中新社資料照片）

香港今天回歸27周年，港府公布2024年授勳及委任太平紳士名單，502人獲頒授勳銜或作出嘉獎，5人榮膺最高榮譽的大紫荊勳章，包括行政會議成員兼立法會議員廖長江、中大社會學榮休講座教授劉兆佳、中國工程院院士李焯芬、恒地主席兼董事總經理李家傑；共59人獲委任為太平紳士。

大公報報導，今年的授勳名單之中有不少演藝界名人。港星劉德華，獲頒授銀紫荊星章；從影超過70年、現年92歲的「修哥」胡楓及著名粵劇演員、八和會館理事會主席龍貫天（原名司徒旭），分別獲頒授銅紫荊星章。

今年170人獲頒行政長官公共服務獎狀，幾乎是去年的2倍，包括多名有份推動《基本法》23條立法的官員。

港府發言人表示，獲授勳銜及嘉獎的人士來自社會不同階層和不同背景，他們為香港作出重大貢獻，惠及社會各個領域和界別，特首衷心感謝並祝賀所有得獎人士，並希望他們繼續在其範疇盡展所長、服務社會。

劉德華從事演藝事業超過40年，在娛樂界享譽盛名，被譽為香港樂壇「四大天王」之一，曾參演超過170部電影，屢獲殊榮，更於2024年當選中國電影家協會副主席。港府讚揚劉德華，多年來熱心公益，支持殘疾人士體育發展，並創立慈善基金支援弱勢社群，貢獻甚豐，頒授銀紫荊星章。

胡楓原名胡繼修，是香港最受歡迎的演員之一。港府讚揚「修哥」過去70年曾參演數以百計的電影及電視劇，演繹不少深入民心的角色，不論在業界和社會都備受尊敬及愛戴。此外，「修哥」也致力促進社會對長者的關懷，貢獻良多，故獲頒授銅紫荊星章。

「修哥」昨表示，對獲獎感到很開心，又透露除了拍戲拍劇，公餘時間也會到安老院舍採訪「老友記」，節日時跟隨義工一起派發應節食品，希望長者們獲得歡樂。性格謙厚的他表示，自己對社會的貢獻仍然未夠，所以也感到「少少慚愧」。

著名粵劇演員龍貫天，也獲頒授銅紫荊星章。港府讚揚龍貫天多年來參演多齣大型粵劇表演，對本港粵劇界貢獻良多，作為香港八和會館主席，致力推動粵劇藝術承傳，培育青年粵劇演員，傾囊相授其粵劇表演技巧、傳統知識和舞台經驗。 

港府 香港

上一則

香港慶回歸27周年 食肆優惠、軍營開放、無人機表演

下一則

香港國安法實施4年 移民？留下？前路艱難

延伸閱讀

香港回歸27周年 劉德華獲頒授「銀紫荊星章」

香港回歸27周年 劉德華獲頒授「銀紫荊星章」
票房慘案 劉德華新片「談判專家」恐虧5000萬

票房慘案 劉德華新片「談判專家」恐虧5000萬
端午檔最大票房慘案？ 劉德華「談判專家」恐虧損5000萬

端午檔最大票房慘案？ 劉德華「談判專家」恐虧損5000萬
劉德華香港豪宅成「打卡」景點 還被房仲消費打廣告

劉德華香港豪宅成「打卡」景點 還被房仲消費打廣告

熱門新聞

江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

2024-06-24 02:21
姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23
中國學者鄭永年稱，「當人們說世界大戰的時候，需要考量的並非是戰爭是否有可能，而是戰爭的形式問題」。（美聯社）

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

2024-06-24 03:47
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

2024-06-28 06:30
葉海洋和雙胞胎兒子。(取材自微博)

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

2024-06-22 07:00

超人氣

更多 >
中國「天龍3號」火箭試射爆炸

中國「天龍3號」火箭試射爆炸
美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她
浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」

浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」
羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝
再給莊國棟一次選擇機會？ 彭冠英：他會選擇黃亦玫

再給莊國棟一次選擇機會？ 彭冠英：他會選擇黃亦玫