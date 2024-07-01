港府授勳 5人獲大紫荊 劉德華、胡楓分獲銀紫荊銅紫荊

劉德華獲頒授銀紫荊星章。（中新社資料照片）

香港 今天回歸27周年，港府 公布2024年授勳及委任太平紳士名單，502人獲頒授勳銜或作出嘉獎，5人榮膺最高榮譽的大紫荊勳章，包括行政會議成員兼立法會議員廖長江、中大社會學榮休講座教授劉兆佳、中國工程院院士李焯芬、恒地主席兼董事總經理李家傑；共59人獲委任為太平紳士。

大公報報導，今年的授勳名單之中有不少演藝界名人。港星劉德華，獲頒授銀紫荊星章；從影超過70年、現年92歲的「修哥」胡楓及著名粵劇演員、八和會館理事會主席龍貫天（原名司徒旭），分別獲頒授銅紫荊星章。

今年170人獲頒行政長官公共服務獎狀，幾乎是去年的2倍，包括多名有份推動《基本法》23條立法的官員。

港府發言人表示，獲授勳銜及嘉獎的人士來自社會不同階層和不同背景，他們為香港作出重大貢獻，惠及社會各個領域和界別，特首衷心感謝並祝賀所有得獎人士，並希望他們繼續在其範疇盡展所長、服務社會。

劉德華從事演藝事業超過40年，在娛樂界享譽盛名，被譽為香港樂壇「四大天王」之一，曾參演超過170部電影，屢獲殊榮，更於2024年當選中國電影家協會副主席。港府讚揚劉德華，多年來熱心公益，支持殘疾人士體育發展，並創立慈善基金支援弱勢社群，貢獻甚豐，頒授銀紫荊星章。

胡楓原名胡繼修，是香港最受歡迎的演員之一。港府讚揚「修哥」過去70年曾參演數以百計的電影及電視劇，演繹不少深入民心的角色，不論在業界和社會都備受尊敬及愛戴。此外，「修哥」也致力促進社會對長者的關懷，貢獻良多，故獲頒授銅紫荊星章。

「修哥」昨表示，對獲獎感到很開心，又透露除了拍戲拍劇，公餘時間也會到安老院舍採訪「老友記」，節日時跟隨義工一起派發應節食品，希望長者們獲得歡樂。性格謙厚的他表示，自己對社會的貢獻仍然未夠，所以也感到「少少慚愧」。

著名粵劇演員龍貫天，也獲頒授銅紫荊星章。港府讚揚龍貫天多年來參演多齣大型粵劇表演，對本港粵劇界貢獻良多，作為香港八和會館主席，致力推動粵劇藝術承傳，培育青年粵劇演員，傾囊相授其粵劇表演技巧、傳統知識和舞台經驗。