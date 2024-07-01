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香港國安法實施4年 移民？留下？前路艱難

香港新聞組／香港1日電
香港2019年爆發反修例運動，2020年實施國安法，政治漫畫家尊子形容過去的5年是傷感的5年，「像體內各個器官，每部分都切走了一大片」。（圖／尊子提供）
香港2019年爆發反修例運動，2020年實施國安法，政治漫畫家尊子形容過去的5年是傷感的5年，「像體內各個器官，每部分都切走了一大片」。（圖／尊子提供）

港區國安法實施4年，最少10餘萬港人已移民；離開或留下，都面對不同困局。離開了不代表有絕對的自由，不少人顧慮要回港，在海外遊行集會會蒙面，家園變得面目全非的創傷難以磨滅。留下來的人對外呼喚，希望不要被遺忘。

中央社報導，2021年從香港移民到台灣、在台灣大學任教的社會學系副教授呂青湖，近年進行了有關港人移民到台灣及英國的研究。她指出，相關研究訪談了最少數十名港人，移民來台灣的港人面對最大的不確定性，是能否獲得身分證定居。她直言，移民就會容易帶來不安，移英港人一般相信最終可以在當地落地生根，他們的焦慮出現在生活或找工作方面。

呂青湖說，不論移民到台灣或英國的港人，都努力融入當地社會，也有很強的香港人身分認同，「希望不要失禮香港人（不讓香港人丟臉）。」

展開新生活的同時，5年前「反送中」運動帶來的創傷，仍留在很多離散港人心裡。而離開了香港，不等於有絕對的自由。

呂青湖說，很多港人在英國參加遊行或在台灣參加集會，都會蒙面，或不想被拍攝到樣貌，不敢接受媒體訪問，這與以往港人在香港遊行集會時，勇於表達立場的心態，截然不同。

「因為他們可能仍需要回香港，或有家人仍然在香港，如果父母有事，他們要立即回去，又或是有些人真的很想回香港，對香港仍然有一份留戀，有一份感情，想再回去看看自己成長的地方」，呂青湖說。

很多移民港人時常提醒自己，要小心言行，「我們為何會這麼害怕鏡頭？以往我們在香港遊行，有鏡頭拍到我們，我們都不怕，還會對鏡頭say Hi。現在我們不想被人拍攝到，其實已經是一個創傷。」

離開的人仍像被人捏著脖子，留下來的人又如何面對？ 在呂青湖的訪談中，一名有子女的受訪者因為很愛香港，堅持留下。

當呂青湖問那位受訪者有什麼說話對海外港人說，受訪者說：「很替你們高興，真心祝福你們，希望你們不要忘記我們」，就像在城裡的人，呼喚城外的人。

另外，7月1日是香港主權移交27年，過去5年香港先後爆發反修例運動及實施國安法，香港政治漫畫家尊子形容，香港過去的5年，是傷感的5年，「像體內各個器官，每部分都切走了一大片」。

香港 移民 反送中

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