MSC榮耀號首航香港 深圳4000客享限定優惠

香港示意圖。(圖：shutterstock)

總部設在日內瓦的全球第三大郵輪品牌MSC地中海郵輪旗下「亞洲旗艦」MSC榮耀號（MSC Bellissima），6月30日自深圳首次抵港，停靠啟德碼頭，約4000名首航旅客暢享三天兩晚周末香港 短途假期。

大公報報導，作為2024年亞洲最大且大灣區暑期唯一一艘國際郵輪，MSC榮耀號從6月29日至7月27日在深圳招商蛇口國際郵輪港運營香港、沖繩、宮古島……等8個2至5晚的暑期航次，其中包括2晚的周末香港航線。其間，MSC地中海郵輪將為香港帶來共計約8000名訪港旅客，更針對香港消費者推出多種限定優惠。

來自廣東韶關的胡先生帶著一家老小六人一同出行，他表示，郵輪的好處是不用那麼累，老人小孩省去了奔波，從啟德碼頭下船後，直接有穿梭巴可以接送，他提前預定了隨上隨下的雙層巴士票，可以沿途觀光。「此行最主要是帶著家人體驗香港的山頂纜車，這是一條迷人的古老纜車，我十幾年前第一次到香港也是坐纜車，可以從港島區直達太平山頂，軌道是古色古香的，乘車時會穿過鬱鬱葱葱的森林，最後到達山頂。」

胡先生表示，以往到香港都是坐高鐵或火車的自由行，第一次嘗試郵輪的體驗很新奇，這次三天兩晚的香港航線是周六從深圳上船，周日早上抵達香港，起得早還可以看完海上日出後再下船遊玩，周一一早返回深圳，十分愜意。

為慶祝MSC榮耀號首次停靠香港，MSC地中海郵輪針對香港消費者推出了多種限定優惠，香港乘客及經香港入境的澳門 乘客和東南亞 國際乘客，均可免費從上環碼頭搭乘渡輪前往深圳招商蛇口國際郵輪母港，全程僅需1個小時，可以與當日的郵輪旅程無縫銜接。