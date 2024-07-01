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「深中通道」通車首日車龍滿大橋 港人北上花6小時

香港新聞組／香港1日電
6月30日大批車輛早早等候在深中通道中山翠亨東收費站外等待通車。（ 新華社）
6月30日大批車輛早早等候在深中通道中山翠亨東收費站外等待通車。（ 新華社）

「深中通道」昨午3時通車試營運卻由於多車蜂擁試用，不足一小時深圳入口處車流就倒塞高速公路，新華社引述官方數據顯示，通車後一小時車流量逾7000車次。有人從香港觀塘往廣東中山竟花了3倍時間約6小時，且大橋上有不少車停下讓乘客下車「打卡」，導致打結更嚴重。入夜後換反方向大塞車，有中山一日團回港客半夜受困公路。

明報報導，記者昨午約2時由觀塘乘直通巴出發，約2時50分乘專車抵達深圳灣口岸，原預計約一個半小時後可到達中山市區，惟駛至深圳寶安區的廣深沿江高速後開始擠塞，巴士傍晚約6時半到達深中通道起點入口，半小時後上大橋，晚上8時抵達中山。塞車期間，有乘客在公路下車散步及抽菸，有人在公路旁小便。

據報導，深中通道來往深圳與中山可由單程2小時縮短至半小時，全線禁止車人停留。昨日所見沿途車流密集，大部分車掛有「粵B」車牌，即深圳本地車。下午交通擠塞位置集中在深中大橋前段，有約20輛私家車停泊並下車「打卡」，有人站上車頂，有人倚在欄杆，但未見大橋職員或交警在場及阻撓。由於有車停泊，令4條行車線其中2條無法正常通行。

報導稱，乘客陳小姐表示，塞車影響原本安排的行程，「塞到約了吃飯的親戚都吃完走了」，她原定今午5時再乘直通車回港，惟憂慮再塞車影響上班，擬改以其他方法返港。乘客黃小姐說對昨日情況略感失望，認為大橋上有人停車打卡不應該，質疑大橋管理不善，但心情未受塞車影響，指大橋沿途風景優美，「都值得的，都是放假輕鬆一下吧」。

「深中通道」6月30日開通，香港一家跨境巴士公司開通從香港前往廣東中山的線路，市...
「深中通道」6月30日開通，香港一家跨境巴士公司開通從香港前往廣東中山的線路，市民遊客前往內地城市的交通更加便利。（中新社）

報導說，參加199元（港幣，下同，約25.5美元）中山一天團的港人何女士昨午順利用了40分鐘由深圳福田去到中山，惟昨晚約10時乘旅巴經深中通道回港遇上中山往深圳大塞車，未能趕及由福田口岸回港，至今凌晨轉往皇崗過關，「他們說會有100元補償」；至近2時經皇崗過關。

報導引述立法會議員張欣宇表示，首日通車不應出現嚴重擠塞，應加強人手巡查，惜現場未見相關安排。他認為擠塞因素是廣深進深中通道的連接路由四線變兩線。

報導指，永東直巴營運副總監謝蔚俊表示，相信昨屬特殊情況，「全個廣東省的車都希望去體驗首發，所以大家都塞」。

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