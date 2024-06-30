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珠、港研「一地兩檢」 提升港珠澳大橋通關效率

香港新聞組／香港30日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

珠海市商務局（口岸局）29日表示，為了進一步破解港珠澳大橋口岸出入境高峰期的交通壅堵難題，珠海市有關部門正在加快推進有關工作。同時，加快推進提升大橋口岸通關效率項目，包括貨車通道兼容驗放小客車改造，擬今年國慶前完成；同時正與香港有關部門在重大節假日期間加強預約數據共享，提前預判分析。

文匯報報導，大橋珠海口岸珠港兩地也在積極研究「一地兩檢」模式，以及參照香港出境預約要求實施返程預約方案。專家稱，新模式利於提升大橋通行效率，亦建議進一步採取更創新的「兩地一檢」模式。

港珠澳大橋珠海口岸於29日上午10時左右出現車流高峰，持續至中午12時許。

珠海市商務局長沈岩透露，目前大橋珠海口岸正在開展多項工作。首先，加快推進提升大橋口岸通關效率項目，力爭在今年國慶節前，完成出境大客車通道、出境貨車通道兼容驗放小客車改造以及部分「一站式」系統改造項目，屆時出境小客車通道將增加11條，預計小客車高峰時段單向出境通關能力可達到每小時1500輛次。同時，擬今年底前實施入境貨運通道兼容驗放小客車改造工作，以提升小客車入境通關能力。

據了解，「兩地一檢」模式是出入境雙方自助通道櫃台會在兩地口岸邊界線並排建立，旅客只需排一次隊、檢查一次證件，便可完成兩地出入境手續。具體而言，雙方可共享一套通關設備，同一個大廳、排一次隊、接受一次集中檢查；旅客在通關時只需要提供一次證件供查驗，出入境雙方的查驗單位能在後台實施數據共享；正常情況下，30秒左右通關，最快僅需20秒。

「一地兩檢」則是在口岸同一處地點完成兩地的出境與入境檢查、檢疫手續。譬如深圳灣口岸便是聯合辦公、各行其是，由雙方出入境管理人員（邊檢、海關、檢驗檢疫）在同一地點、同時聯合執行出入境檢查，實行「一站式」檢查，雙方按各自查驗標準，共同對出入境人員、交通工具和貨物實行聯合檢查。

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