逾50年波記糧食 告別香檳大廈 舊招牌將掛新店

隨著尖沙咀香檳大廈被收購重建項目的完成，波記糧食29日迎來最後一個營業日。(取材自臉書)

屹立香港 尖沙咀逾60年的香檳大廈因被收購重建，舊廈內的老牌小店也陸續告別或搬走。1989年搬到香檳大廈、開業逾56年的波記糧食29日迎來最後一個香檳大廈營業日，不少人來參與波記的告別儀式。

香港01報導，波記糧食成立於1968年，最初是位於尖沙咀的一間小型辦館，後來發展成為一間糧食批發公司，在1989年搬到香檳大廈，直至今日，現由第二代傳人陳建峯操持生意。

開業逾56年的波記糧食。(取材自波記糧食臉書)

報導指出，陳建峯的父親陳太波一步步白手起家建立波記糧食，陳建峯拿出父親在創業時未能兌換的支票 ，最古舊的支票則是1974年10月1日友聯銀行的支票，但該銀行已結業。陳建峯的母親波嬸，也拿出記錄記錄著波記客人記事本，逐一介紹每一個客人。

陳建峯邀來團體「街招」協助拆下白底紅字的「波記」招牌，陳建峯指，拆下的招牌並不會丟掉，而是會重新釘上波記糧食在葵涌的新舖。(取材自臉書)

29日是波記糧食最後一天在香檳大廈營業，陳建峯帶領街坊和公眾導賞，細述自己在這個地方的記憶與情感。他表示，29日一早有十分多熟客來送別波記，而下午4時，陳建峯的朋友家人亦來到波記參與告別儀式，下午5時，陳建峯邀來團體「街招」協助拆下白底紅字的「波記」招牌，陳建峯說：「波記對我來說不是一個死物，而是一個認識的人，陪伴住我成長⋯…，今日要去告別，令到我相當感觸」，拆下的招牌並不會丟掉，會重新釘上波記糧食在葵涌的新鋪。