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港企助活化 佛山年客流量2600萬 舊城微改造典範

香港新聞組／香港29日電
佛山疊滘圩的街道兩側，部分老建築已煥然一新。（取材自羊城晚報）
佛山疊滘圩的街道兩側，部分老建築已煥然一新。（取材自羊城晚報）

作為大灣區熱門旅遊地，佛山近年在內地不斷「出圈」。粵港澳媒體灣區行聯合採訪團27日走訪佛山祖廟、黃飛鴻紀念館和嶺南天地等文旅項目，採訪了解佛山文旅「新玩法」。嶺南天地是佛山中心城區最大規模的舊城改造項目，年客流量超過2600萬，被譽為「中國南方舊城微改造的典範」。其背後的操盤手正是來自香港的瑞安集團。

大公、文匯報報導，來自香港的嶺南天地佛山項目總經理文德純表示，項目定位為打造大灣區的「微度假區」，以夜經濟吸引更多全國尤其港澳市民前來消費打卡。「自從港澳車北上後，港澳客流量明顯增加。除了遊客外，還有不少香港年輕人來創業，包括開餐飲、文創、珠寶店等，非常熱鬧。」

採訪團先走訪了祖廟、黃飛鴻紀念館，不少具有嶺南文化特色的建築，隨後來到佛山嶺南天地項目。穿梭在青磚屋、石板路、鑊耳牆、雕花屋簷中，採訪團看到的時尚小店、咖啡館、小酒館一家接著一家，當中亦有不少年輕的茶飲消費牌子。嶺南天地項目總占地面積約63萬平方米，擁有128棟歷史建築、8條歷史街巷、300多家商戶，是嶺南廣府文化資源最集中的區域。

一家從藥材舖改造成的咖啡店，原先放藥材的百子櫃，現在裝著來自全球各地的咖啡豆，中西元素結合得非常自然。街區還有不少外國和港澳遊客在參觀拍照。文德純表示，「港澳市民北上旅遊是一個大趨勢，港澳遊客客流量明顯增加。」

文德純說，今年是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》頒布五周年，交通愈來愈便利，尤其是港人透過高鐵北上很方便，未來深中通道通車後，大灣區更加互聯互通，客流量可以預見會增長。「我們不僅希望吸引更多港澳年輕人上來消費，亦希望吸引他們上來商圈創業。」他介紹，嶺南天地在整個片區已經有很多香港創業項目，包括餐飲、珠寶店、文創服裝等。「我們很歡迎港澳企業過來，商圈採取首店經濟策略，例如在港澳有一定受眾基礎的企業，只要它們是進入廣東或內地第一個門店，我們都有進駐優惠。」

香港正努力打造「盛事之都」，策畫更有香港味道的深度旅遊產品。文德純認為，香港文旅元素需要創新。他舉例稱，早五、六年前內地有很多奶茶店，現在風口已經轉了，奶茶店亦紛紛變成咖啡店。他形容稱，即使做咖啡也要有不同特色的咖啡，比如煙熏咖啡、椰汁咖啡，需要有創新原動力。「說回香港，港式茶餐廳也可以考慮如何創新，不僅僅只有奶茶、蛋撻、菠蘿油，應該考慮更多新鮮元素。」他指出，內地商業模式已經百花齊放，如果香港想在大灣區城市突圍，一定要有自己的特色。

香港 咖啡 灣區

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