電子業強彈 港出口增速上調至11%

香港貿易發展局公布年中香港出口評估，將今年預期出口增長由4%至6%，上調到9%至11%。(取材自央視新聞)

受惠全球電子業強勁復甦等因素，香港 貿發局28日公布2024年年中出口評估，並將今年出口增長由2023年12月預測的4%至6%，上調到9%至11%。

香港貿發局表示，受惠於電子產品訂單大幅增長，香港出口在2024年前五個月年增12.5%。電子產品業占香港出口總值約70%，因此訂單持續增加成為香港上半年整體出口表現的主要增長引擎。

其中，內地和東協對電子零部件的需求，大大推動香港電子產品出口。中通社報導指出，2024年1至5月，香港對內地出口年增21.1%，對東協出口上升19.8%。工業原料和中間產品約占90%。

香港貿發局研究總監范婉兒表示，全球電子業明顯復甦，以及內地經濟平穩，這兩個正面因素是上調出口預測的最主要原因。

香港貿發局首席經濟學家趙永礎表示，香港整體出口回升，但部分消費品類別的出口呈現下行態勢，不同行業出口亦表現參差。除了屬於消費電子的視聽產品增長外，香港珠寶出口亦出現2%增幅，主要受惠於一些阿拉伯聯合大公國等新興市場 的需求提升。

不過，第二季運輸成本上升超越經濟放緩帶來的風險，成為香港出口商最關注的議題，資金成本持續停留在高點和匯率 波動也被視為主要挑戰。同時，香港出口商預計電子商貿的拓展、眾多海外市場恢復增長，以及人工智慧和新科技應用，有望帶動業務好轉。

另外，港交所行政總裁陳翊庭近日表示，港交所正探索將香港列為倫敦金屬交易所（LME）金屬倉庫地點的可能性，最近已委託第三方進行可行性研究，並得到市場大力支持，特別是獲得香港能源礦產與大宗商品聯合會的支持。

香港經濟日報報導，陳翊庭表示，香港LME倉庫可以加強內地實體金屬市場與LME國際定價之間的聯繫，創造更多市場套利機會，改善物流成本。