內地客赴港購物 免稅額增至1.5萬 港估年增176億消費額

香港回歸27周年前夕，中央28日宣布內地客赴港購物，免稅額增至1.5萬；圖為香港仔體育館外牆懸掛巨型標語慶祝回歸。（中通社）

香港 回歸27周年前夕，中央28日宣布再向香港送大禮，由7月1日起，內地旅客到香港或澳門 的購物免稅額將由現時5000元人民幣，提升至1萬2000元人民幣，連同口岸進境免稅店商品上限，合共1萬5000元人民幣（約2064美元）。港府 估計將可每年額外帶來約88億至176億港元（約22.53億美元）的購物消費額。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，對經常往返內地香港兩地的旅客有吸引力，但香港物價仍貴，關鍵是如何吸引消費。

大公報報導，香港特首李家超表示，感謝中央再度推出措施促進香港經濟，估算新安排下，每年可以為香港帶來額外約88億至176億元購物消費額，將會配合加強宣傳。隨著中央陸續推出各項挺港惠港政策，旅遊業界感到十分振奮，相信可以吸引更多旅客赴港購物；餐飲業界透露，部分餐飲集團已計畫到旅遊區重開分店，對前景充滿信心。

據了解，此次免稅額度調整措施針對居民旅客攜帶行李物品從橫琴粵澳深度合作區經「二線」進入內地的情況；從澳門經「一線」進入橫琴粵澳深度合作區時，居民旅客攜帶行李物品按現行規定執行。對短期內多次來往香港、澳門地區的旅客攜帶行李物品的有關規定，以及其他現有規定維持不變。

李家超表示，感謝中央推出多項有助促進香港經濟的措施。這次在CEPA框架下，提高內地居民旅客自香港進境內地攜帶行李物品的免稅額度的措施，凸顯中央政府對香港特區經濟發展的支持。新措施可提升內地居民旅客在港購物的體驗，促進香港的零售市道，為本地經濟注入動力。

訪港旅客人數正在持續上升，今年截至5月底錄得1800萬人次，按年增幅高達78%，其中內地旅客錄得1380萬人次，按年增約74%。今年首季，內地過夜旅客平均留港3.1晚，人均消費約5400港元。

港府估計，新安排可為香港每年帶來額外約88億至176億港元購物消費額，經濟增加值約27億至54億港元。港府表示將會展開宣傳，通知內地旅客及相關業界新政策安排。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦認為，提高免稅額度對促進內地旅客來港消費有很大幫助，最重要是令內地旅客以香港作為首選的旅遊目的地。旅遊業議會總幹事楊淑芬相信，新安排有助提升香港吸引力，但隨著旅客消費模式改變，不只限於赴港消費，業界要繼續發展多元化旅遊產品。