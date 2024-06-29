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香江觀察／七一敏感日港人「不上街」 嘗鮮深中通道

香港特派員 李春
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

今年7月1日是香港主權交接27周年，1997年後，香港七一，多年都是個遊行集會日子，最近兩年遊行集會沒了，七一也變成個敏感日了。

近日就有一間媒體就怕人不記得敏感性，大肆爆料說七一將有4000警察上街，主要防範煽動或破壞性活動，又說這天上街要注意穿著，任何人在公眾場合穿上可能被認為煽動性的衣服並引起注意，可能被捕。同時任何人一聽中華人民共和國國歌響起就要留意，被認為「不尊重國歌」的人士也可能被捕。

但香港商界特別是飲食界，還是希望借七一東風，推行一些折扣優惠，以助氣氛提升。這氣氛就是宣布「七一折扣」，即埋單時七一折計價，以此誘使香港人這天別又放假北上，而是「留港食足四餐」。

這兩年香港受經濟不景打擊最大或者說最表面化的，可能要算飲食界，因為經濟再不景，那業主收租手絕對不會放軟，因收上錢來不夠交租，時常有餐廳食肆倒閉消息。這個背景下，香港八個飲食業商會預告，將有逾2000間商戶參與「七一慶回歸大優惠活動」，包括「7.1元蛋撻」、「全單七一折」等，直說就是想鼓勵港人留港消費，同時又相信配合其各式活動及交通優惠，能吸引更多訪港旅客。

折扣打得大點，留下香港人在香港「食足四餐」，當然是個良好願望。以前人說經濟再不好，人也得食飯，但香港旁邊有個近一點的深圳遠一點的東莞，每天數以萬計甚至假日數十萬計的香港人，集體性的北上消費。

今次香港商家亮出「七一折扣」的牌子，想好港人留港、「食足四餐」，誰料又有新衝擊，那是「深中通道」將於6月30日通車。所謂「深中通道」，就是深圳通往珠江口西岸中山的橋隧通道，過去兩地往來長途巴士，要三小時勞頓，新通道30分鐘搞定。當年香港跟澳門珠海商量建港珠澳大橋，把深圳甩下，深圳氣壞了跟中山商建新通道，今天終於雪恨。

中山是孫中山老家，當地加上珠江口西岸地區農產富庶，價格便宜，還美食連雲。香港旅行社立即轉戰30日通車的深中通道節目，隨便舉一案，不到300港元（約38.4美元），旅遊巴來回香港加酒店一晚加「食足四餐」，怎能不掀熱潮。

香港 澳門 華人

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