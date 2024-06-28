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港開心購物節 5000店派禮12億 4000張展覽門票免費送

香港新聞組／香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港零售管理協會於7月1日回歸周年慶當日至8月31日期間，推出第二屆「香港開心購物節」，來自10個不同界別、逾160個品牌共5000間商舖，將提供超過300項免費禮品和消費禮遇，總值12億港元（下同，約1.53億美元），當中110項為免費禮遇，是上屆三倍，其中首次參與的貿易發展局會送出8月舉行的美食博覽、美與健生活博覽，以及家電·家品·博覽共4000張免費入場券。

同時，為方便市民及旅客參與香港特別行政區成立紀念日的慶祝活動，港鐵公司將於七一長周末（6月29至7月1日）加強6條鐵路線的服務，三日合共增加約400班車。港鐵亦於7月1日提供乘車及購物優惠，包括小童可免費乘搭港鐵，以及全民免費乘搭輕鐵及港鐵巴士等。

協會主席謝邱安儀指，本屆購物節體現跨業界合作精神，攜手為市民和遊客提供各種食、玩、買的消費體驗和禮遇，透過多方合作提升競爭力，贏得顧客歡心；此外，今年購物節亦首次引入電商活動，7月舉行香港九大主播平台直播帶貨，帶來另類消費體驗。

綜合大公、文匯報報導，為響應特區政府好客之道運動，今屆購物節加入「有禮」元素，參加商戶須簽署「香港有禮服務約章」，並在27日的啟動禮上宣誓，承諾向每位市民和旅客送上有禮服務，協會將同步舉行「香港有禮店舖」選舉，消費者只要在參與商戶店舖內掃描協會或CSL旗下AR Lens的二維碼，便可投票選出有禮店舖，並有機會額外獲免費禮品和消費禮遇。協會9月將公布獲選名單，鼓勵業界提升服務水平。

擔任主禮嘉賓的財政司司長陳茂波致辭指，今年頭5個月訪港旅客超過1800萬人次，預計各項盛事將吸引170萬旅客參與，估計帶來約72億元消費額，而在中央的支持下個人遊城市開通到59個，期望帶來更多過夜旅客，令零售、餐飲和酒店各行業受惠。

至於各商戶提供的逾300項禮遇，會以快閃搶券形式於支付寶、AlipayHK、AR Lens、BoC Pay、HK01、HOY TV、PayMe、WeChat Pay HK等平台推出，包括限量禮品或現金券形式，以及有購物折扣、優惠券、買一送一優惠等購物禮遇，除貿發局送出免費門券，亦包括連鎖快餐店麥當勞7月3日在Instagram免費派1萬杯厚椰奶鐵等，而多家白金贊助商戶亦提供消費體驗，如莎莎推出「AR虛擬化妝」試玩，參加者可以用AR技術嘗試不同妝容。領展旗下黃大仙中心則於8月舉行「限時任你掃」比賽，勝出者可獲1萬元購物券。

香港 投票 麥當勞

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