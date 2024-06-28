九展6•30熄燈 音樂會「感謝你們來過」未來擬申建6幢住宅

香港示意圖。(圖：shutterstock)

九龍灣國際展貿中心（九展）承載了不少人看演唱會及展覽的集體回憶，即將在本月30日結業，近月已有不少商戶和寫字樓陸續遷出，僅剩數間食肆服務周邊打工仔的午膳；27日晚九展中庭舉辦最後一場「告別音樂會」，屏幕向所有來賓表示，「感謝曾經到訪的你們」。

港媒報導，九展感謝各租戶和客人一直以來的支持和陪伴，並期望在未來以全新面貌與大家相見。開發商早前向城規會申請重建為商廈項目已經獲批，重建計劃擬改作綜合發展申建6幢住宅，料提供1,881個單位。

另香港 01報導，有兩店家27日迎來最後一個營業日，在結束午市後，逐一搬走舖內的物品，有食肆老闆對九展結業感到十分不捨，短短數年都有難忘的回憶，有熟客今日特意來幫襯，兼與他及一眾員工合照，感到十分感動，形容與客人關係如家人，十分親密。

九龍灣國際展貿中心即將在6月30日結束營業，27日九展在社交平台Facebook上表示，將營運至當日下午5時，訪客需於下午5時前離開九展。

九展一直是很多演唱會以及展覽的場地選址，當中亦有不少食肆在九展經營生意，九展的結業等於這些食肆亦需一同結業。

報導指出，有九成的商戶已經清空舖面「交吉」，餘下的食肆約有5間仍在營業，當中有商戶在27日迎來最後一個營業日，在結束午市後便開始清理舖面，把舖內的一切搬走。

在九展經營了5年米線餐廳的馮生馮太亦對九展即將結業感到不捨，希望與食客們可以有緣再聚。馮太說：「我老公鍾意做呢行，加上食客都鍾意食，雖然辛苦，但都辛苦得開心。」她表示，最難忘疫情 時「蝕住做」，本以為捱過疫情後會變好，不料九展要結束營業，是形勢所迫。

在九展中庭，27日有樂隊ROVER舉行告別九展音樂會，下午正在綵排。九展的表演場地、位於3樓的STAR HALL，日前舉行的港台十大金曲已成最後一場大型演出；地下的車展亦不如以往般多車。

在九展經營5年素食餐廳的蔡師父對九展結業，店舖亦要撤出九展感到無奈，他表示，對於要撤出九展感到十分不捨，因為這裡有很多美好的回憶，與客人的關係尤如家人。

蔡師傅表示，27日最後一日營業日，有不少熟客特意來「幫襯」，兼與他及一眾員工合照留念，令他感到十分感動。蔡師傅在結束九展營業後會搬至新蒲崗繼續經營素食生意，希望能有新開始。