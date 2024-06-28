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帶葡撻上機 遭地勤沒收吃掉 香港快運：將處分

香港新聞組／香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

網上26日瘋傳一張Instagram的限時動態截圖，指有香港快運搭客帶葡撻（葡式蛋塔）上機時，懷疑被地勤沒收及擅自食用。香港快運表示，要求負責機場地勤服務的服務商調查後，證實一名外包員工違反處理遺留食物的正確程序，將內部處分。

香港01報導，相關截圖寫上「到底有幾鍾意食葡撻？」，圖頂又寫有「提提大家HK Express係嚴禁攜帶外來食物上機」，截圖可見數名人士的手，打開多盒連鎖快餐店的葡撻，有人掛着員工證。

報導指出，事件引起網民熱議，有人懷疑職員沒收客人食物後擅自食用，批評「物品擁有權仲是乘客所擁有，怎麼都不輪到Staff自己擅自取用」；同時有人質疑圖片真偽，指「見過好多次都只是勸喻，未見過收走」。

報導說，香港快運航空（香港快運）則證實事件，表示非常關注網上流傳的帖文，隨即要求負責機場地勤服務的服務商展開調查。引述相關機場地勤服務商的回覆，經過內部調查後，證實有一名外包員工違反處理遺留食物的正確程序。機場地勤服務商對此事件感到遺憾，並立即向所有員工重申正確的處理程序。同時，涉事員工亦會受到內部處分。

據報導，香港快運重申，與機場地勤服務商之間有明確的員工指引，並要求該公司加強內部培訓，確保為香港快運乘客服務的外包員工操守，同樣符合香港快運的標準。

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