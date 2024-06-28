李家超談垃圾收費叫停 稱「懲罰」難改市民習慣

特首李家超認為推廣愛國主義教育 可透過音樂電影劇集、參觀歷史建築等方面著手。（中通社）

影響全港750萬人的「垃圾收費」計畫在上屆政府通過條例草案，今屆政府在實施日期上一波三折，民調 結果也反映大部分市民不支持垃圾收費，政府在5月21日宣布決定暫緩計畫，特首李家超親述暫緩垃圾收費背後故事。

大公報報導，李家超指出，他決定暫緩垃圾收費的原因之一，是親身感受到前線清潔工受到計畫的負面影響。在五一勞動節 當天，他走訪垃圾收費先行先試計畫試點之一的柴灣連翠邨，走進垃圾房了解清潔工在試行計畫後工作量倍增，更甚的是清潔工有可能觸犯垃圾收費的相關條例而被罰款及檢控。

報導指出，李家超指出，整個垃圾收費的法律設置有兩點問題，其中一點就是懲罰的對象：「我親身去了解，清潔工真是未停過，跟我傾談時全身（汗）濕，好辛苦，他在處理垃圾的過程中可能因為垃圾收費而被罰。

其次，整體措施以懲罰為主導，以懲罰方法去改變市民多年的生活習慣是困難的，應因地制宜，符合香港 實際情況處理好相關計畫

報導說，超過七至八成市民不認同垃圾收費計畫，李家超形容聲音很響亮，「我覺得要了解市民不認同的原因是重要的，等同醫病一樣，發燒只開退燒藥不行，還要了解是否有暗病、病毒入侵等，要對症根治。好多講配套不足，理念不接受，推動環保回收要從不同層面，用不同模式，青年人可從教育入手，但對已50多歲人士，要改變其生活習慣就不能只從教育入手。」

另一方面，談及愛國主義教育，李家超指出，愛國主義教育分為理性教育與感性教育，其中感性教育形式多樣，且更為潛移默化、深入人心，是最好的愛國主義教育方式；他認為，除了音樂，電影、電視劇等也是感性推廣愛國主義教育的方式。他說，香港在這一方面還有很大的發展空間，未來可以在這一方面嘗試推廣。

李家超還表示，參觀歷史建築同樣可以培養愛國主義教育，如參觀南京大屠殺遇難同胞紀念館、北京圓明園遺址時，現場的景象會令人回想起昔日中國的屈辱歲月，令愛國之情油然而生。這樣的感性教育更為潛移默化、深入人心，是最好的愛國主義教育方式。