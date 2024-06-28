許家印發跡屋 香港債主促拍賣抵債 「市值64萬美元」

香港示意圖。(圖：shutterstock)

有債主近日入稟香港 法院，要求拍賣 中國房企恆大 集團創辦人許家印在港的一個住房；這個住房只有375平方英尺（約十坪），市價也只有港幣500萬元（下同，約64萬美元），卻是許家印的「發跡屋」。

今年初，恆大因為資不抵債，被香港高等法院頒下清盤令。到了4月，高院頒令恆大需要向中信集團旗下的和信恒聚償還人民幣53億元（約7.3億美元）債項，否則就要出售產業還債。

中央社綜合港媒報導，由於許家印未能按照法庭的命令清還債項，和信恒聚26日入稟高院，要求許家印交出其現值約500萬元的香港房產拍賣還債。

許家印是於1996年創辦恆大，其後投資廣州房地產並賺到第一桶金，隨即於1999年來港，以175萬港元買入九龍尖沙咀柯士甸道144號祥景樓6樓A室的住房，實用面積375平方英尺，現時市值500萬港元。

這個住房是許家印在港唯一以私人名義全資擁有的產業，被視為其人生的「發跡屋」。

香港01報導原告現要求法庭頒令，被告須立即交出該空置物業予原告管有，並在法庭指示下出售，或由原告委任適當的房地產代理或拍賣人作私下交易或公開拍賣，而該單位一經售出，被告須簽署轉讓契約，將該物業或被告在其中的權益轉讓其買方名下。