港財困男迷暈1妻3女 燒炭後離去 妻醒後報警

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港 發生罕有倫常謀殺案，一名黃姓男子疑因生意周轉問題，一時受經濟壓力，迷暈其妻子及3名女兒，燒炭後關門離去。其妻醒後報警，警懷疑男子謀殺4人，列為企圖謀殺案追查。

香港新界區屯門山景邨景安樓，26日晨發生企圖謀殺案。警方早上6時許接獲女子報案，說所住單位內有炭正在燃燒和冒煙，濃煙令女子本人和她的3個女兒感到不適，家中養的1隻貓也迷暈。

現場消息稱，25日晚母女四人吃下黃男下廚做的晚餐，其後感昏昏欲睡，長女凌晨時分曾經睡醒，見父親以牛皮膠紙封閉屋內門戶，向其查詢不果，遂自行撕開膠紙再度入睡，其後見到父親約凌晨3時離開寓所。直至凌晨5時許，黃妻醒來發現廚房鋅盆內遺下燒過的木炭，於是報案求助。

警察和消防救援人員到場，消防員發現廚房有燒過的炭火已熄滅，室內仍有濃煙，救護員現場檢查和治理後，將4人送院治理。警方初步調查，懷疑是男戶主點燒炭火，之後離開單位。案件交由警察屯門分區重案組接手，正調查涉案男子他下落，警方封鎖涉案單位，初步列為企圖謀殺案。

初步消息說，涉案男子姓黃現年43歲，其妻44歲，3名女兒由13至16歲。據稱黃男近日疑受財務問題困擾，不排除因此企圖謀殺妻女全家。

香港新聞組／香港27日電

明報報導，警方高度重視案件，經翻查閉路電視片段及分析，獲悉該男戶主藏身於西九龍區。26日傍晚在旺角一間賓館尋獲男戶主，以涉嫌企圖謀殺拘捕他。至於母女稱晚飯後不適，是否曾被下藥有待調查。事後警方已聯絡社署跟進。社署回覆查詢稱，涉事家庭非社署社工跟進個案；4母女現正留院，社署社工已即時聯絡她們，會提供適切援助。