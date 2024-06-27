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港樓撤辣後首跌 近3個月低位 租金指數創4年半新高

香港新聞組／香港27日電
香港樓市全面撤辣，樓價指數連升兩個月後回落，5月私人住宅售價指數按月跌1.23%，回落至近3個月低位。（中新社）
香港樓市全面撤辣，樓價指數連升兩個月後回落，5月私人住宅售價指數按月跌1.23%，回落至近3個月低位。（中新社）

高息環境持續，加上新盤低價搶客，香港樓市消化撤辣消息後，升勢受阻。差估署27日公布，樓價指數連升兩個月之後掉頭回落，5月私人住宅售價指數報305.9點，按月跌1.23%，兩連升斷纜，兼回落至近3個月低位，首5個月，樓價累跌1.73%，若與2021年9月歷史高位398.1點比較，累跌23.16%；可見全面撤辣效應逐漸消散，短暫的樓市小陽春一閃即逝。

綜合大公、文匯報、明報報導，有分析指，撤辣效應減退，加上新盤供應多，上半年樓價或累挫3%，全年樓價料跌6%至8%，後市走勢需視乎減息等因素。

私宅樓價指數全線按月報跌。跌幅最多為E類（1722平方呎或以上）單位，報275.3點，按月跌1.85%。B類單位（431至752平方呎）報297.9點，按月跌1.39%。A類單位（面積431平方呎或以下）報326.8點，按月跌1.33%。D類單位（實用面積1076至1721平方呎）報279.1點，按月跌0.99%。至於C類單位（實用面積753至1075平方呎）報291點，按月跌0.38%。

專才持續抵港，加上暑期旺季將至，帶動5月租金指數按月升1.02%，創4年半新高，報189點，自3月起已連升3個月共2.49%。有業內人士估計，下季租金升幅有機會擴大至5%，全年更有機會升約一成。

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，市場消化撤辣消息後，未見其他利好消息承接，高息口及新盤貨尾量囤積等因素續拖累樓價。撤辣後成交明顯增加，但短期二手樓價受新盤銷售影響將繼續走弱。預測今年樓價呈現「鈍角」形，上半年樓價跌3%，下半年跌幅略為收窄，維持年初預測樓價全年跌5%。

王兆麒稱，市場預期美國減息步伐略為延遲，香港最快第3季後半才開始減息，高息因素在上半年繼續影響上車買家、換樓人士及新造按揭。撤辣後新盤銷情不俗，貨尾量略為回落，但料貨尾量要再減少8000伙至1萬伙後，才有利樓價明顯回升。

展望第3季，由於發展商存貨充裕，陳海潮預期，續以「先量後價」策略開盤，對二手樓價帶來壓力，加上息口短期未見下調跡象，第3季樓價有機會每月各跌1%，累跌約3%。至於第4季則視乎屆時息口走向，及專才入市置業力度及速度。如情況理想，樓價有機會止跌橫行，否則季內或再跌2%，2024年全年樓價或累跌約6%至8%。

租金 香港

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