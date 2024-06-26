巴士椅背寫煽動字句 29歲港男最高可囚10年

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 警務處國家安全處25日發出通稿，指一名男子涉嫌在巴士椅背寫上有關煽動他人引起對北京及港府 憎恨的字句，被控違反基本法23條立法下的煽動意圖罪。這個月已最少有3宗案件，警方以23條立法下相關煽動罪作出檢控。

通稿指出，香港警務處國家安全處25日控告一名男子3項「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪及2項「摧毀或損壞財產」罪。

國安處在6月23日拘捕一名29歲男子，涉嫌違反基本法23條下的「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪。

警方調查顯示，該名被捕男子涉嫌在3月至4月期間，持續在不同的公共巴士乘客座位椅背上寫上具煽動意圖的字句，內容包括煽動他人引起對北京及香港特區政府的憎恨。

警方表示，「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」及「摧毀或損壞財產」罪均屬嚴重罪行，經定罪後分別可被判處監禁7年及10年。

案件押後至8月22日再審訊，被告需還押等候審訊。

綜合明報等港媒近日報導，一名27歲男子於今年6月12日穿著印有「光復香港、時代革命」上衣、戴有黃色「FDNOL」口罩 ，在一個港鐵站遊蕩及拒絕出示身分證。

警方國安處引用23條下「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪以及另外2項罪名作出檢控。案件押後至8月再審訊，被告需被還押。

另一宗案件是一名58歲男子，被指在今年3月23日至6 月19日期間在YouTube等網路平台，發布具煽動意圖的刊物，被控違反23條下「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪。案件押後至8月再審訊，被告需被還押。