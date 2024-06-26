香港書展7/17聚焦影視文學 繁花、九龍城寨作者開講

第34屆香港書展將於7月17日與香港運動消閒博覽及零食世界聯袂展出，一張門票，即可盡享閱讀、運動、消閒及選購零食的樂趣。(中新社)

年度文化盛事香港 書展將於7月17日舉行，本屆書展以「影視文學」為主題，邀請多位作家和導演出席講座，包括「九龍城寨」作者余兒、「繁花 」作者金宇澄等。貿易發展局副總裁張淑芬提醒，書商要遵守國安法等條例，書籍不可含有不利國安成分；但她未正面回應會否審查書籍及設禁書名單。

綜合港媒報導，今年香港書展場內外將舉辦超過600項文化活動，涵蓋各式各樣作家講座、新書推介會，以推廣閱讀文化。今年書展繼續連同香港運動消閒博覽及零食世界「三位一體」，舉行，三項盛事預計共吸引約760家展商參與，市民只要購買一張門票，即可盡享閱讀、運動、消閒及選購零食的樂趣。

報導指出，今年書展增設經典改編影視作品及焦點導演展區，展出多位著名作家，包括亦舒、李碧華、金庸、張愛玲等的原著小說，以及相關改編電影的精選短片、海報、電子書及主題曲等，如「我和春天有個約會」劇本手稿、「流金歲月」電影分鏡表等。焦點導演則展示王家衛、徐克、許鞍華等的精選作品。

另外，書展續設內地展館，並首度以北京作為主題城市。在國際展區方面，則特設世界文化藝術廊，展示阿根廷、哥倫比亞、捷克、法國等多地的展品。該展區特設人工智能 互動裝置，入場人士可以透過輸入指定的關鍵字，生成環球影視作品。

書展還設八大講座系列，年度主題講座系列有「九龍城寨」作者余兒分享創作小說的心路歷程，以及改編為漫畫及電影的點滴及挑戰等；名作家講座系列則邀請中國先鋒小說領軍人物蘇童、憑小說「繁花」榮獲魯迅文化獎年度小說獎的金宇澄，以及東北文藝復興三傑之一的班宇等作家出席書展開講。

今年是「維護國家安全條例」實施後首個書展，張淑芬主動提及參展商須遵守香港法例，展銷書籍不可含有不利國家安全等成分。至於會否審查書籍及設禁書名單，她均未正面回應。