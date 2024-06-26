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魔雪效應 香港迪士尼首季盈利創高 遊客數贏港整體旅業

香港特派員李春╱香港26日電
受新主題園區「魔雪奇緣世界」開幕帶動，香港迪士尼樂園今年首季創下開園以來最佳的季度收入。(中通社)
受新主題園區「魔雪奇緣世界」開幕帶動，香港迪士尼樂園今年首季創下開園以來最佳的季度收入。(中通社)

香港迪士尼樂園目前仍是大灣區內獨此一家的世界級旅遊目的地，受新景區「魔雪奇緣世界」開幕帶動，今年首季盈利等創下開園以來歷史新高，訪客人數跑贏香港整體旅遊業市況。

香港迪士尼行政總裁莫偉庭說，香港迪士尼在迎接20周年前取得多項成就，訪客人數的恢復跑贏香港整體旅遊業市況，強勁勢頭持續，今年第一季創下開園以來最佳的季度收入、EBITDA（折舊及攤銷前盈利）及淨利潤，會透過持續投資，為巿場量身定造的遊樂設施和體驗。

香港迪士尼公布截至去年9月底止財政年度業績，主題樂園入場人次640萬，增長87%；人均消費按年增長54%，期內收入上升至57億元(港幣，下同，約7.3億美元)，增長1.56倍；EBITDA增至9.24億元；淨虧損收窄至3.56億元，按年收窄83%。

香港迪士尼對香港本地賓客的吸引力持續增長，2023財年本地入場人次出現歷史新高，包括年輕賓客及參與迪士尼青少年團隊活動的學生人數，同創新高；內地客也比疫前多。在去年底，度假區踏入另一里程碑，迎接2005年開幕以來第1億位賓客。目前香港迪士尼3間酒店房需求持續強勁，今年首季度假區3間酒店使用率均超過九成。

香港迪士尼說，共聘請超過5600名全職及3000名兼職員工，年資超過10年以上有逾2000人，開幕至今為香港經濟帶來約1296億元的直接或間接增加值。

●香港新聞組╱香港26日電

明報報導，香港迪士尼業績連續9年「見紅」，首季盈利創下開園以來新高，莫偉庭稱，目前沒有調整票價計畫。

莫偉庭表示，樂園在2023年財年已轉虧為盈，目前情况令人興奮，財務狀况非常穩健，香港迪士尼復甦速度亦跑贏大市，對未來樂觀及充滿信心。

香港 迪士尼 投資

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