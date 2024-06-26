我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024環太軍演將登場 「擊沉」演習瞄準中國兩棲攻擊艦？

天后泰勒絲曾住過 加州最貴民宿1晚可租普通公寓1年

「願榮光歸香港」 重回YouTube及2音樂串流平台

香港新聞組╱香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港法院5月對歌曲「願榮光歸香港」頒布臨時禁制令，YouTube及音樂串流平台陸續封鎖、下架該曲。但「願」曲創作團隊DGX Music近日表示，歌曲已重新出現在YouTube及兩大音樂串流平台上。

「願榮光歸香港」歌曲創作團隊DGX Music日前在臉書接連發布「願」曲在音樂串流平台Spotify、KKBOX上的收聽網址，並表示儘管已經盡力，但暫時仍無法保證類似事件不會再發生，但團隊會繼續努力恢復其他專輯。

南華早報報導，「願榮光歸香港」不只在音樂串流平台重新上架，DGX Music也在YouTube建立新的播放清單，裡面包含「願」曲的不同版本。

「願榮光歸香港」一曲在香港反送中運動期間廣為傳唱，為該運動最具標誌性的歌曲。近年在多場國際或地區體育賽事上，主辦方將應播放的中國國歌錯播為「願」曲，引發港府多次批評。

港府過去針對禁播「願榮光歸香港」的司法案提出上訴，法院5月裁定港府勝訴，並對該曲頒下臨時禁制令，禁止任何人以分裂國家、侮辱國歌及煽動等4項意圖傳播該歌曲，但歌曲本身不受禁止。

禁制令發布後，各界陸續繼出動作，YouTube雖表明不同意香港法院的決定，但還是封鎖與「願榮光歸香港」相關的32支影片，該歌曲的發行商EmuBands也在Apple Music及Spotify等平台下架「願」曲。

過去美國國會及行政部門中國問題委員會（Congressional-Executive Commission on China；CECC）的領袖成員曾在致YouTube及其母公司Google執行長的一封信中，指責全面封鎖「願榮光歸香港」的做法實屬不當。

香港 YouTube 港府

上一則

巴士椅背寫煽動字句 29歲港男最高可囚10年

下一則

47人案戴耀廷等5被告首日求情 控辯雙方爭議「首要分子」量刑

延伸閱讀

亞利桑納州男子環遊世界197國 最愛亞洲這國家

亞利桑納州男子環遊世界197國 最愛亞洲這國家
18萬高才通抵港 1/4持外國護照 7成歐美等海外大學畢業

18萬高才通抵港 1/4持外國護照 7成歐美等海外大學畢業
李家超任特首快2年有望連任 分析：當前氛圍有利

李家超任特首快2年有望連任 分析：當前氛圍有利
台灣首名YouTube訂閱千萬創作者 真實月收入曝光

台灣首名YouTube訂閱千萬創作者 真實月收入曝光

熱門新聞

饅頭示意圖。（取材自微博）

把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

2024-06-21 09:30
上海復旦大學法學院19日畢業典禮，發生畢業生在台上出拳毆打師長。(取材自微博影片)

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

2024-06-20 10:41
葉海洋和雙胞胎兒子。(取材自微博)

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

2024-06-22 07:00
雷軍騎自行車上班引熱議，這輛車售價人民幣1.5萬元，網友不淡定。 （取材自快科技）

雷軍騎售價1.5萬人民幣的自行車上班 網認同卻不淡定…

2024-06-21 06:30
江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

2024-06-24 02:21
中國學者鄭永年稱，「當人們說世界大戰的時候，需要考量的並非是戰爭是否有可能，而是戰爭的形式問題」。（美聯社）

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

2024-06-24 03:47

超人氣

更多 >
MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡
搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同
12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美
杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網

杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網
OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？

OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？