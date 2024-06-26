「願榮光歸香港」 重回YouTube及2音樂串流平台

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 法院5月對歌曲「願榮光歸香港」頒布臨時禁制令，YouTube 及音樂串流平台陸續封鎖、下架該曲。但「願」曲創作團隊DGX Music近日表示，歌曲已重新出現在YouTube及兩大音樂串流平台上。

「願榮光歸香港」歌曲創作團隊DGX Music日前在臉書接連發布「願」曲在音樂串流平台Spotify、KKBOX上的收聽網址，並表示儘管已經盡力，但暫時仍無法保證類似事件不會再發生，但團隊會繼續努力恢復其他專輯。

南華早報報導，「願榮光歸香港」不只在音樂串流平台重新上架，DGX Music也在YouTube建立新的播放清單，裡面包含「願」曲的不同版本。

「願榮光歸香港」一曲在香港反送中運動期間廣為傳唱，為該運動最具標誌性的歌曲。近年在多場國際或地區體育賽事上，主辦方將應播放的中國國歌錯播為「願」曲，引發港府 多次批評。

港府過去針對禁播「願榮光歸香港」的司法案提出上訴，法院5月裁定港府勝訴，並對該曲頒下臨時禁制令，禁止任何人以分裂國家、侮辱國歌及煽動等4項意圖傳播該歌曲，但歌曲本身不受禁止。

禁制令發布後，各界陸續繼出動作，YouTube雖表明不同意香港法院的決定，但還是封鎖與「願榮光歸香港」相關的32支影片，該歌曲的發行商EmuBands也在Apple Music及Spotify等平台下架「願」曲。

過去美國國會及行政部門中國問題委員會（Congressional-Executive Commission on China；CECC）的領袖成員曾在致YouTube及其母公司Google執行長的一封信中，指責全面封鎖「願榮光歸香港」的做法實屬不當。