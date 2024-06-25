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美爆禽流感 港暫停進口明尼蘇達州Lyon縣禽肉、蛋

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

美國爆發禽流感疫情，更出現牛傳人個案。港府食物環境衛生署食物安全中心24日宣布，據世界動物衛生組織通報，美國明尼蘇達州Lyon縣爆發高致病性H5N1禽流感，中心立即指示業界暫停從該地區進口禽肉、禽蛋及禽類產品，以保障香港公眾健康。

綜合央視新聞、港媒報導，食物安全中心發言人說，根據港府統計處的資料，香港今年前3個月從美國進口約1萬6480噸冰鮮和冷藏禽肉及約773萬只禽蛋。

發言人說，食物安全中心已就事件聯絡美國當局，並會繼續密切留意世界動物衛生組織及有關當局發出關於暴發禽流感的消息，根據當地疫情發展，採取適當行動。

美國多個州份有乳牛農場出現禽流感疫情，更出現牛傳人個案，至今已發現3宗。專家警告，禽流感大流行可能比新冠病毒嚴重100倍，導致多達一半的感染者死亡。因應美國禽流感疫情，香港自去年起先後暫停該國多個地區的禽肉、禽蛋及禽類產品進口。

3月下旬以來，美國已有9個州的數十家奶牛場被檢測出H5N1型高致病性禽流感病毒。除了奶牛之外，衛生部門還在羊駝等50多種動物身上檢測出禽流感病毒。此外，美國食品和藥物管理局在4月下旬通報說，在全國約五分之一的零售牛奶樣本中發現了H5N1病毒片段。

美國康乃爾大學等機構研究人員近日發布在「生物學預印本文獻庫」上的論文顯示，感染H5N1病毒的奶牛產下的生牛奶中病毒載量「驚人」且具有傳染性，由於產自農場的生牛奶會被集中處理，這意味著少部分奶牛被感染就可能造成零售牛奶中普遍存在病毒片段。

4月1日，德州通報一名奶牛場工人確診感染甲型H5N1禽流感病毒，這是美國第一起人類被哺乳動物傳染高致病性禽流感病毒的病例。

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