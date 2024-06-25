深圳樓放寬限購 港人買賣增 港樓撤辣後有人賣深樓回流

深圳房產市場近來不斷回暖，部分港人趁機北上深圳投資住宅、商鋪等，但也有港人業主趁機轉手深圳的房產，套現回港購房產。（中通社）

內地「5•17」新政以來，深圳房產市場不斷回暖，成交日益活躍。在國策利好及許多熱門區域的樓盤售價降幅已達三、四成下，部分港人視為入市良機，紛紛北上深圳投資 住宅、商鋪等，計畫購買物業先用於出租，未來升值後再考慮轉手。同時，也有早期已購買深圳物業的港人見成交活躍，趁機套現「回流」。

文匯報報導，近幾年來，深圳樓市一直低迷，許多樓盤跌幅有三、四成，有的甚至達到五成。為了促進內地房地產 市場穩定發展，5月17日國家金融監督管理總局等部門出台系列政策，包括取消全國層面房貸利率政策下限、下調房貸首付款比率和公積金貸款利率等。深圳、上海、廣州等地5月底也紛紛出台配套政策，其中深圳首套房首付比率降至20%，二套房首付為30%。

中原地產區域經理梁根華負責福田口岸和福田保稅區房產業務，他說，「5•17」新政後，一些港人對內地房地產市場信心增強了，加上深港之間來往便捷，港人吳先生經常往返港深兩地，這次新政讓他信心增強了，最近便購買福田口岸對面的海悅華城，現在價格相當於高峰期價格打了近六折，十分划算。

梁根華稱，去年底深圳取消商業房產的限購，加上去年以來港人大量北上深圳消費，令許多港人看好深圳的商鋪投資價值，「5•17」新政增強港人的信心。港人周先生與朋友龍先生看好深圳北站附近商圈，兩人6月初均購買了龍華錦秀時代街鋪，售價較以前高峰期下降了數成，商鋪租金年投資回報率4%至5%。

深圳市場份額最大的中介樂有家研究中心最新發布的數據表示，「5•17」新政前後一個月對比顯示，深圳樂有家門店的二手成交量上漲52%。

此外，有港人業主趁機轉手深圳的房產，套現以回港購買房產，用於自住或者投資。許多業主都是十多年前購買的，房價漲五到十倍的很多，現在低價轉手只是少賺一些而已。

港人黃先生最近將其福田口岸旁邊的公寓轉手，賺了80萬。港人鍾先生也將其140平米的住宅以800萬元出售，較高峰1100萬低了300萬。他準備回香港 買房，以博取香港「撤辣」後房價上漲的機遇。