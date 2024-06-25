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香港記協新執委多為外媒、自由記者 挨批組織名不副實

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。圖／ingimage
香港示意圖。圖／ingimage

香港記者協會於22日舉行周年會員大會，並選出2024-25年度執行委員會成員。根據記協公布的名單，新一屆執委大部分為外媒記者，亦有部分成員為自由記者，名單中幾乎沒有本地主流媒體成員。多名政界人士表示，新一屆記協執委大部分來自外媒或所謂自由記者，反映有關組織名不副實，缺乏認受性、專業性；提醒各界對該政治化組織保持警惕。

大公報報導，記協公布的名單顯示，主席鄭嘉如為華爾街日報記者，副主席，梁耀聰為自由記者；10名理事中，除梁祖饒一人是香港01高級記者外，名單中再無成員來自本地主流媒體。鄭卓伶為「留白」記者，GRIFFITHS,James是環球郵報亞洲通訊員，關震海為是「誌傳媒」主編；黎佩兒、李雨夢、余樂斯則為自由記者或自由撰稿人。

當選後已經請辭理事的張皓明，其所屬的Justice Centre Hong Kong，在2022年曾被報導指其「反中亂港」，指該組織曾接受「美國國家民主基金會（NED）」的資助，而NED為援助其他國家及地區「反政府團體」發動「顏色革命」的組織，另一名當選後請辭的理事VINCENT, Danny則為BBC記者。

保安局局長鄧炳強早前表示，今次記協執委會參選人大部分都是外媒的記者，有部分是自由記者，有些甚至不是記者。「最初看起來，我還以為是外國記者協會。」他指出，記協在2019年黑暴期間聲稱任何人都是記者、與暴徒同一陣線，近期的換屆選舉亦有人指控記協黑箱作業。

民建聯立法會議員梁熙指出，記協聲稱是代表本地記者的團體，但今次執委成員大部分來自外媒或是自由記者，反映有關組織名不副實，缺乏專業性，只是一個操弄政治的團體而已。

全國港澳研究會會員、前新聞統籌專員馮煒光表示，相信鄭嘉如的反中取態將成為未來一年記協的立場，記協毫無制衡。

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