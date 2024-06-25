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18萬高才通抵港 1/4持外國護照 7成歐美等海外大學畢業

香港新聞組／香港25日電
港府表示，人才計畫自2022年底至今年5月，合計已有18萬人赴港，當中四分之一持外國護照；圖為香港全城裝飾街景，慶祝回歸27周年。（中通社）
港府表示，人才計畫自2022年底至今年5月，合計已有18萬人赴港，當中四分之一持外國護照；圖為香港全城裝飾街景，慶祝回歸27周年。（中通社）

香港立法會人力事務委員會會議24日討論全球推廣和支援赴港人才事宜。勞工及福利局局長孫玉菡表示，當局就「搶人才計畫」做了大量推廣工作，成績令人鼓舞，已經超出原定目標。他亦指出，自2022年底至今年5月，合計有18萬人赴港，當中四分之一持外國護照，反映人才計畫對非內地的海外人才亦甚具吸引力。

綜合大公報、香港01報導，在討論中，選委界民建聯議員陳永光提及，現時人才主要來源地為內地，反而來自其他國家的較少，質詢當局有否評估香港的搶人才計畫，對外國人是否具有吸引力。

孫玉菡回應指出，港府推出的各項「搶人才」計畫，過去半年來反應理想舞，已經超出原定目標。他又說，人才辦自去年10月成立以來，過去大半年已做了大量工作，包括在今年5月初舉辦首屆全球人才高峰會，不論參與人數或引起的回響都大，成績有目共睹。

他表示，自2022年底至今年5月底，共有18萬名人才赴港，當中有逾4.5萬名非內地人才透過申請一般就業政策赴港，占外來人才總數約四分之一，即每四個人中有一個持外國護照，反映「香港對於非內地人的海外專才甚具吸引力」。

他表示雖然高才通計畫中內地人才比例較多，但從人才畢業學校的數據可見，有超過七成赴港人才是在歐美等海外大學畢業，他重申，社會不要只看人才來自何處，同時要留意人才的學校背景。

此外，在24日會議上，孫玉菡重申輸入外勞計畫，原則上是要保障本地工人就業優先。至於港府擬於今年第三季起，院舍輸入護理員特別計畫可額外提供8000個護理員的新配額，以確保未來3年的人手，多名勞工界議員則促請當局優先保障本地勞工。

孫玉菡指，本地勞動人口自2018年後已過高峰期，更出現下降趨勢，如果香港的經濟要繼續欣欣向榮，便必須有足夠的人才來支撐香港經濟發展。

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