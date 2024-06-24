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梁朝偉資助港童 捐38.4萬美元、趙無極畫作拍賣籌款

香港新聞組／香港24日電
梁朝偉鼓勵兒童和青少年無懼失敗，稱自己有9成時間面對失敗，會視為人生經歷，最重要是找到個人目標和熱誠。(取材自Instagram)
梁朝偉鼓勵兒童和青少年無懼失敗，稱自己有9成時間面對失敗，會視為人生經歷，最重要是找到個人目標和熱誠。(取材自Instagram)

香港兒科醫學會去年成立「鵬程奮進堅毅獎學金」，用於支援長期病患、特殊學習需要或基層家庭兒童及青少年，並由港星梁朝偉擔任發言人。梁朝偉表示，鑑於經費有限，去年約170人報名，最終只有20名兒童獲獎，深感「這樣是不是有百多個人好失望？」於是今年決定私人加碼，捐出300萬元（港幣，下同，約38.4萬美元），希望盡量滿足所有有需要的人。

香港01報導，獎學金今年擴大規模，受惠人數設有120至150位，善款包括來自梁朝偉捐出的300萬元，及其捐出法國籍華裔畫家趙無極的水墨畫拍賣籌款。

梁朝偉23日與港大醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強一同出席商台節目。葉柏強指出，長期病患兒童在過往幾年面對非常困難環境，尤其新冠疫情期間停課，同時家庭負擔加重，亦有部分特殊學校基本設施不足，希望透過獎學金可鼓勵兒童繼續發揮潛質。

去年梁朝偉出席獎學金頒獎禮，有講到自己是來自單親家庭，「在我記憶中，大概6、7歲左右，爸爸有天消失不見了，我同妹妹都是媽媽一手帶大。」深明小朋友成長對日後身心發展影響非常大。

梁朝偉表示，對於透過捐款幫助兒童和貢獻社會，感到開心。他希望個人捐款期望起帶頭作用，讓更多人關注有需要的兒童，向他們表達支持，讓他們更有動力。

梁朝偉鼓勵兒童和青少年無懼失敗，又稱自己有9成時間面對失敗，會視為人生經歷，最重要是找到個人目標和熱誠。他又稱，獲獎學金支援的兒童，以正面堅毅精神面對困難，甚至將部份獎學金回饋母校，令他感動。

獎學金今年已接獲近1000個報名提名，今年獲獎名額設於120至150人，每位得獎者可獲1.5萬至2萬元。報名將於26日截止。

梁朝偉 香港 疫情

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