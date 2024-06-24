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調查：網約車合法化 逾7成港人贊成 45%不滿的士服務

香港新聞組／香港24日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港的士服務質素近日引發社會廣泛關注，同時多個內地網約車平台表示有意進駐香港市場提供的士預約或跨境車服務，對於如何規管網約車平台及網約車應否合法化等問題成為焦點。

文匯報報導，有團體23日公布一項調查發現，逾80%受訪市民於過去一年曾使用過的士或網約車點對點交通服務，其中滿意網約車服務的比率高達95.6%，遠高於滿意的士服務的44.4%；有73.5%受訪者認同香港需要透過發牌制度來規管網約車平台、車輛及司機，推動網約車合法化。

運輸及物流局局長林世雄23日則在另一場合表示，港府非常關注的士服務質素，希望透過引入「的士車隊」來提升服務水平，會於下月向立法會提交有關規管網約車的研究結果。

新青年論壇於4日至13日以音頻電話隨機成功訪問820名市民，過去一年曾使用網約車的受訪者中，傾向滿意有關服務質素的比率高達95.6%，不滿的僅得3.3%。的士服務方面，僅44.4%受訪者傾向滿意，不滿的比率則有45%，兩者相若。整體而言，在網約車服務收費較高的情況下，仍有32.2%受訪者表明優先選擇網約車；假設收費差不多，優先選擇網約車的比率則增至56.6%。

調查同時發現，分別有39.5%及34.6%受訪者非常認同及較認同應制定的士違例記分制，反映市民普遍贊成應透過懲罰性的措施增強對司機違規行為的阻嚇力，從而改善服務質素。對於引入的士車隊制度，53.5%受訪者認為有助改善的士服務質素。

新青年論壇認為，落實網約車合法化有助引入競爭，改善服務質素，而的士服務也應透過引入更多網絡科技元素，包括網絡預約平台，配備多元電子支付收費系統，藉此方便乘客和旅客。

林世雄23日則在電視台節目上表示，明白市民過去對的士服務很失望，期望的士業界做好本分，提升服務，挽回大眾及旅客的信心。的士車隊申請的中標結果將於下個月內會公布，林世雄指目前仍在評審階段，僅強調最終會發出不多於5個牌照。

網約車 香港 港府

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