港機場電腦故障 航班飛了 澳門客才見白板閘口資訊

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 機場航班資料顯示屏幕相關系統故障，不少旅客受影響。由澳門 搭旅巴赴港準備登機往菲律賓宿霧的澳門旅客吳先生說，禁區內一直未顯示登機閘口，後期才有人員在白板上寫出其航班在34號閘口登機，但已沒時間，趕到閘口時飛機已離開。他曾向航空公司投訴，職員聲稱因機管局電腦系統故障，責任不在航空公司。

綜合文匯報、明報報導，早前隨團到新疆 旅遊、23日午返港的彭女士表示，由於抵港大堂行李區顯示屏幕沒有展示任何資訊，有男團友不耐煩，一度與機場職員爭執，其後才獲告知需往第13號輸送帶領取行李，其間擾攘約20分鐘。她對機場的安排感到失望，「團友生氣了，才告訴我們去哪裡拿行李。」

澳門旅客吳先生原定23日早9時許乘坐飛機前往菲律賓宿霧。他稱，昨晨6時半進入禁區後，不時留意顯示屏幕的閘口資料，至「好後期」才見有職員以人手寫閘口號碼，惟當時其航班已起飛，形容對香港機場安排大感失望，稱需等翌日航班，惟機場未有提供食宿安排，嘲諷事件屬「說好香港故事」。吳先生說再來回澳門太費時，計畫自行尋找酒店留港過夜。

前往重慶的許先生表示，到機場才得知系統故障，提早約一個半小時辦理登機手續時，見登機證上未印上登機閘口資訊。他指進入禁區後已見有擺放手寫航班資料的白板，當時其航班閘口資料仍然空白，稍後再查閱時即見有關編號，形容「手寫得好快」。他續說，白板旁邊有職員指示旅客，認為資訊公布安排清楚，登機過程雖有不便，但未受阻。

現場所見，機場電子屏幕於近中午時改用後備系統，顯示屏上有黑白色界面顯示航班資料。乘搭下午4時航班前往成都的張先生表示，早上看到機場系統出故障消息，已提早近3小時到機場，他順利從屏幕了解航班閘口資料，行程未受影響。