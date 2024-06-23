香港理大衝突 8人被控暴動判囚37-50月

2019年11月14日下午，眾多蒙面黑衣人在香港理工大學對出的暢運道設置路障，挖掘人行道上的磚塊堵塞道路。（中新社資料照片）

2019年11月發生香港 理大衝突，示威者在理工大學外發起行動企圖阻礙警方執法。早前被控暴動的8名被告，22日判監37至50個月。

2019年11月11日上午， 大批蒙面黑衣人在香港理工大學堵塞出入口，阻止警察進入學校。圖為校內星巴克咖啡店被暴徒打砸和縱火。（中新社資料照片）

綜合明報等港媒報導，區域法院暫委法官梁嘉琪判刑時指，暴動歷時約50分鐘，若非警方圍捕，示威者無散去跡象。事件牽涉逾2000名示威者，投擲了最少221枚汽油彈，規模龐大，破壞公共設施並影響民居。她考慮到案件的嚴重程度，以監禁57個月為量刑起點。但由於被告年紀尚輕、審訊經歷新冠疫情 要重新排期等作酌量減刑。

翻查資料，理大外圍暴動衍生17宗案件，連同本案已有200人暴動罪成，事隔逾4年仍未畫上句號，尚有兩案未判刑。

8名被告為已離職消防隊救護員區啟泰（案發時25歲，下同）、的士司機陳俊宇（22歲）、飛機工程課程學生陳建希（18歲）、社區服務課程學生陳國庭（18歲）、地盤管工陳力圖（21歲）、廚師鄭子峰（23歲）、學生何頌賢（20歲）及商人何家堯（30歲）。陳俊宇聞判時擁抱區啟泰，有旁聽親友哭成淚人。

暫委法官梁嘉琪判刑稱，案發2019年11月18日晚上，約1500至2000人聚集油麻地窩打老道與咸美頓街，示威者投擲共251枚汽油彈，並向警方照射雷射光；警方使用54發催淚煙、29發橡膠子彈及14發布袋彈等，幾乎用盡彈藥。梁官強調，示威對附近居民、商店帶來不便，例如有小巴公司員工供稱受堵路影響，其中一條小巴路線無法正常運作，該小巴公司從1997年起經營，從未試過一天無收入。

梁官考慮暴動規模及個人罪責等因素，採納54個月為8名被告量刑起點。梁官提及，本案原定2020年3月開審，新冠疫情下法庭停擺，重新排期至2023年11月開審。梁官稱被告要重新準備審訊，候審時工作和學業情况等有變，酌情為8人減刑兩個月。