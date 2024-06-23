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香港記者協會新執委出爐 2人當選後請辭

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港記者協會22日舉行會員周年大會兼換屆選舉，由「華爾街日報」記者鄭嘉如以 100票贊成當選新一屆記協主席，自由記者梁耀聰當選副主席，並選出10名理事，其中會前提出退選的兩名候選人，在不設退選機制下當選後辭任理事。至於早前有記協會員收到不明信息籲與會員大會保持距離，現屆主席陳朗昇表示，相關個案少於10個，看不到有滲透，警務處長蕭澤頤則直斥謠言。

綜合媒體報導，現屆主席陳朗昇引述其中英國廣播公司（BBC）記者Vincent Danny的退選原因是「有困難」，另關注難民權益組織Justice Centre Hong Kong高級政策顧問張皓明則發聲明稱，接受提名和退選均是個人決定。

翻查記協會章，如有理事辭職，空缺由上次大會中得票次多的候補人補上，如無候補人選會補選。鄭嘉如回覆，3名落選人反對票多於贊成票，無法按會章遞補空缺。

新一屆10名當選理事中，3人來自英文媒體，當中兩人任職外媒，保安局長鄧炳強前日公開質疑記協執委會候選人背景，「以為是外國記者協會」，又批評有候選人所屬機構涉「收美國錢」。

明報報導，陳朗昇稱，所有工會成員均合資格，對於收取外國資金的說法，他說不少機構由政府支持，但不代表需支持政府，舉例英國BBC有政府預算支持，「BBC記者是否個個都支持保守黨，我想個個都知是不會的」。大公報報導則指出，有政法界人士批評，如此沒有認受性的組織，如此苟延殘喘，不如盡早解散。

即將卸任主席的陳朗昇總結3屆任期，形容是記協非常艱難的時期，但今日仍存在，並捍衛新聞自由。他形容記協與警方關係「一言難盡」，但雙方亦有聯絡渠道，至於新一屆執委會與政府關係，要留待他們決定。

另據媒體報導，出席會議的朱先生任職記者逾40年，表示事前沒有收到不明來歷的訊息，但出席前亦有少許擔心，他不認同解散記協，認為工會捍衛會員權益，應繼續存在。周年會員大會於11時準時開始，會場外附近未見有軍裝警員，但有身穿便服人士疑似攝錄。

華爾街 預算 香港

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