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港大擬建創新中心 影響景觀、交通惹疑慮 多數居民反對

香港新聞組／香港23日電
香港大學計畫在薄扶林道與域多利道之間的綠化帶建國際創新中心，不少附近居民擔心景觀受損、交通受影響，表示反對。 (中通社)
香港大學計畫在薄扶林道與域多利道之間的綠化帶建國際創新中心，不少附近居民擔心景觀受損、交通受影響，表示反對。 (中通社)

香港大學計畫在薄扶林道與域多利道之間的綠化帶建國際創新中心，不少附近居民擔心景觀受損、交通受影響，表示反對，港燈亦反對項目並促港大修改設計，港鐵也表示創新中心部分位置在南港島線西段的影響範圍，希望能與港大協調，也有工程師表示大量砍樹可能增加滑坡風險；立法會議員葉劉淑儀則認為選址不適合；港大對此回應表示，已完成不同方面的技術可行研究，結果顯示不會帶來不可接受的影響。

上屆港府在「2021年施政報告」提出，原則上同意在薄扶林為港大預留4公頃綠化帶興建深科技研發大樓，以鞏固香港在基礎研究的領導地位。港大其後開展前期規畫，擬於薄扶林道與域多利道之間興建聚焦跨學科研究的「國際創新中心」。

據明報報導，城規會就改畫土地用途的申請收到近4000份申述，大多數反對意見包括擔心單線雙程的域多利道不堪交通流量、大量砍伐樹林破壞自然景觀、造價高昂等；支持者則表示，項目將提供頂尖科研實驗室、辦公室、科研人員住宿、會議及配套設施等，且接近港大醫學院、瑪麗醫院及數碼港，可發揮協同效應。

港大國際創新中心公眾關注小組代表黎小姐和馮小姐表示，她們居住的碧瑤灣有很多長者，大家都很希望可保留綠油油山景，且擔心創新中心落成後實驗室可能對居民造成危險，希望港大多加解釋以釋疑慮。

葉劉淑儀指出，個人並不反對港大發展創科，但考慮到項目不但要砍伐大量樹木，且影響附近心光盲人院暨學校視障者聽力訓練，也帶來龐大交通流量，建議另覓選址。

資深土木工程師倪學仁認為，項目10多層高，相信結構上問題不大，但需留意對山體影響，另大量砍樹亦增加滑坡風險。

據報導，港大發言人回覆，項目已完成不同方面的技術可行研究，包括環境生態、交通、視覺、通風、土力等，結果顯示項目不會帶來不可接受的影響。校方理解地區人士關注，將在發展過程中繼續透過不同途徑與各界溝通。規畫署也回覆，研究顯示不存在無法克服的技術問題，相關港府部門不表示反對。

據港大提交的規畫報告，國際創新中心的設計是在平台上興建8幢大樓，7幢用作實驗室、教學、會議、辦公室、餐飲、休憩等，預計容納6999名員工，另有一幢靠近碧瑤灣的是職員宿舍，預計容納350人。港大表示，預計明年可獲批土地，2027年開始興建，2028年起分階段落成。

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