酸菜魚、螺螄粉…內地餐館湧入 香港飲食業新衝擊

港澳居民北上熱度高，內地餐飲也大舉南下，為香港飲食業界帶來新衝擊。（中通社）

誰說香港 飲食業無得做？文匯報22日訪問南下進駐香港的內地餐飲品牌，其中，沙田多個商場的內地餐飲品牌開到成行成市，火熱程度未減退，午膳時段往往要輪候一小時才能入場。這些食肆帶旺區內人流，同時也為香港飲食業界帶來新衝擊和啟發，尤其在營銷策略方面更帶來了啟示。

文匯報報導，對不少內地餐飲品牌進駐香港，更受到港人歡迎，香港餐飲聯業協會副主席林國亮坦言，這無可避免令本地餐飲品牌產生危機感。他認為內地品牌受歡迎，是因為港人北上之後認識不少內地餐飲品牌，發現價錢便宜，之後見到香港也有相關分店開張，遂前往幫襯，「如果開張初期的新鮮感過後，仍然有很多香港人繼續去進餐，就證明其食品質素不錯。」

他認為，本地飲食業想要吸引及留住顧客，就必須從受歡迎的內地餐飲品牌身上領略成功之道，包括優惠價格、食品質素、獨特菜品、靈活應用社交平台進行營銷和宣傳的手法，以及良好的服務。

另據紐約時報 中文網報導，近幾個月來，十多家內地的餐飲名牌連鎖店在香港開張，「回家湘」是其中之一。但是，這些餐廳到香港後卻遭到了一些質疑。對香港的一些人來說，這些餐廳的遷入表明香港的文化正在慢慢被內地其他地區所取代。

在離「回家湘」不遠的地方新開了幾家餐館，提供來自內地南方三個省份的美食：貴州米粉、廣西螺螄粉和湖南臭豆腐。

知名的太二酸菜魚。（取材自九毛九官網）

廣東移居香港多年的鄭先生表示，隨著香港居民越來越愛到邊境另一邊吃飯購物，這種氣氛正在發生變化。在前往深圳的香港遊客中， 「太二酸菜魚」非常受歡迎，去年12月它在香港開了四家分店。

根據餐飲指南諮詢平台OpenRice的數據，4月份倒閉的餐廳數量幾乎是新開餐廳數量的2倍。「餐飲業很辛苦，」老牌香港餐館「富景清香麵家」經理說，以前有顧客每天都會光顧，「但後來有一天，他們突然消失了」。許多內地新餐館以大幅折扣、優惠券和會員俱樂部特惠吸引食客。

最近一個平日的下午，鄺先生和鄭小姐在來自重慶、以酸辣粉聞名的「遇見小麵」吃著大碗盛裝的麵：「真是太便宜了」套餐價格才36港元（約4.6美元），他們表示：「想到有一天它們可能會取代我們在香港曾經所有的餐飲，還是有點可怕的，」其他人也有類似感受，他們選擇不光顧內地餐館。