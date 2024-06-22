7旬女商人遭電騙 損失2.58億港元 涉歷年最高金額

香港示意圖。(圖：shutterstock)

警方新界北總區過去半個月展開「馭浪」行動，以「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」等罪拘捕245人，涉及179宗騙案，涉款5.4億元（港元，下同，約6917.8萬美元）。其中一名受害人是一名70歲女商人，她在兩年間被騙走2.58億港元，成為歷年涉及最高金額的假冒內地官員電話騙案。

明報報導，新界北總區科技及財富罪案組署理總督察盧震綱表示，70歲女事主2022年2月接到自稱內地執法人員的騙徒來電，騙徒指控她涉嫌洗黑錢，指示她開設六個本地銀行帳戶、下載手機應用程式及提供該六個帳戶的銀行號碼及密碼，聲稱要審查資金來源，完成審查後歸還資金。

據報導，女事主及後在兩年間先後將2.6億元存入該六個戶口，至今年1月騙徒聲稱完成審查，相約事主在香港 一間銀行外歸還資金，騙徒沒出現且失聯，女事主始覺受騙報案，惟資金已被轉往44個戶口。據悉，女事主已婚及育有子女，從事顧問工作，她分66次將資金轉至騙徒指示她開設的六個戶口，當中約1億多元為積蓄，其餘從朋友及財務公司借錢。

報導稱，新界北總區6至18日展開行動，以「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」等罪拘捕164男81女，介乎14至74歲，17人是外籍。行動中涉及179宗騙案，包括54宗電騙、39宗投資 騙案及34宗網上求職騙案，共637人受害。警方指騙徒利用學生未成熟心智、非華裔 人士不熟悉本地法律，以數千元招徠，吸引他們租借及出售個人戶口。警方呼籲市民勿出售銀行戶口，免招法律責任。