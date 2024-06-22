「橫眉冷對千夫指」 臉書貼獅子山展示對聯 陳伯不認罪

陳伯去年9月登上獅子山展示對聯，在自己的facebook上傳照片。（取材自臉書）

76歲社運人士「陳伯」陳基裘去年9月涉於獅子山頂展示條幅被控罪，21日於九龍城裁判法院再提堂，「陳伯」否認控罪。案件於8月23日作審前覆核，「陳伯」續准保釋。

自由亞洲電台報導，「陳伯」於2023年9月28日登上獅子山，展示「橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛」對聯，並在社交網站臉書 上載有關圖片。他去年10月初被捕，被控以一項「沒有許可證下於郊野公園內展示條幅」罪。

據報導，「陳伯」由大律師譚俊傑代表。根據《郊野公園及特別地區規例》，任何人未經許可，不得在郊野公園或特別地區內展示任何標誌、告示、海報、條幅或廣告宣傳品。違例者最高可被判處罰款2000港元（約256美元）及監禁三個月。

報導稱，過去香港 曾有不少團體登上獅子山展示標語、旗幟、橫額、國旗等。「維港之聲」至少兩度展示「止暴制亂」、「支持國安法」等橫額，但未有被控。曾有大批市民身穿印有「守護中國香港」的紅色衫，在2020年6月21日登上獅子山頂，手持國旗及寫有「支持國安法，香港再出發」的橫幅，並拍照上載微博 ，更高喊「反港獨、反顛覆、反暴恐、反干預、中國加油、中國香港加油！」等口號。警方指不評論個別個案。