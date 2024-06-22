自由亞洲電台報導舊智能身份證失效 港：煽動市民不信任政府

香港示意圖。(圖：shutterstock)

自由亞洲電台（rfa）網站20日發布一篇有關香港 舊款智能身份證失效的報導，港府 21日發聲明，表示強烈不滿和予以嚴厲譴責，香港保安局局長鄧炳強則表示，該電台披著媒體外衣，其背後正是美國政府，旨在煽動香港市民對特區政府的不信任和仇恨，是實際上從事危害國家和香港安全的組織。

文匯報報導，港府發言人表示，有關報導題為「港府要港人盡快回港換身分證 海外港人不換會有後果麼？」其中內容惡意曲解入境處於記者會上的公布，以斷章取義及憑空臆測的手法，企圖誤導公眾有關特區政府宣布舊款智能身份證失效的目的。

報導又引用一名自稱為前入境事務助理員的人士的評論，捏造所謂「內幕權威」，肆意及錯誤地演繹相關條文和法律後果。發言人指出，相關報導在刊登前，非但未有向特區政府作任何查詢，亦未有作出必要的事實查證，完全違背傳媒專業操守，毫無基本新聞道德可言。

港府重申，宣布舊款智能身份證失效，有助偵測非法使用舊款智能身份證的冒充者及持有偽造舊身份證者，做法與以往的全民換證計畫一致，絕不存在任何威嚇成分。根據《人事登記條例》第7B（3）條，任何人士如無合理辯解而未能在指定換證限期內換領新身份證，可被罰款5000港元（約640.5美元），惟香港居民如因不在香港而未能在指定換證限期內換領新身份證，只要在返港後30日內補辦換證手續，即不屬違法。

港府發言人表示，任何人士如使用一張已經失效的身份證入境香港，入境處將收回其已失效的身份證並同時著令該人士於規定期限內申請換領身份證。如果該人士未有遵照有關命令，根據《人事登記規例》第19（4）條，最高可被罰款2.5萬元及監禁兩年。自由亞洲電台的報導將兩項條文及法律後果混為一談，並未有作出應有的事實查證，從而誤導市民政府發放了不實資訊。

談到香港國安法維護國家安全，保障香港的新聞自由，鄧炳強坦言，自己最初想不明白為何自由亞洲電台之前要反過來聲稱為了其員工安全要撤離香港，但如今明白「就是他們有犯法意圖，認為留在香港就會犯法，所以就要離開」。他相信香港市民能以雪亮眼睛，看清楚自由亞洲電台是披著媒體外衣，實際上從事危害國家和香港安全的組織。