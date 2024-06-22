我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山獨棟房開價48.8萬元 買家或須等到2053年才可入住

獨／屋崙市長盛桃遭FBI搜查 揭越裔楊氏父子贊助內幕

去年改制區選 港18-20歲投票人數減半 30歲或以下投票率7.49%

香港新聞組／香港22日電
去年12月9日，香港街頭多地舉行宣傳活動，號召市民參加12月10日舉行的區議會選舉投票；圖為灣仔臨時海濱花園設置的宣傳攤位。（中新社資料照片）
去年12月9日，香港街頭多地舉行宣傳活動，號召市民參加12月10日舉行的區議會選舉投票；圖為灣仔臨時海濱花園設置的宣傳攤位。（中新社資料照片）

改制後區議會選舉去年12月舉行，年輕選民投票率持續低迷，30歲或以下投票率為7.49%，在登記選民人數大減下，投票率雖較2021年立法會選舉微升0.5個百分點，惟實際投票人數減少逾6600；當中18至20歲「首投族」投票率增幅最大，但實際投票人數減少逾半。

明報報導，去年區選投票率為27.59%，是歷屆最低。香港選舉事務處21日公布各年齡層投票率，年輕選民投票率明顯較低，以21至25歲選民6.42%投票率最低，18至20歲及26至30歲的投票率分別為9.23%和8.08%。投票率最高則為66至70歲及71歲或以上兩組選民，分別達43.08%及42.86%。

據報導，與2021年改制後首次立法會選舉相比，去年區選30歲以下年輕選民的投票率微升，當中18至20歲「首投族」的投票率增加2.61個百分點，增幅是所有年齡層最多。不過比較實際投票人數，去年區選30歲以下投票選民約4.2萬人，較2021年立選的4.8萬人減少逾一成；同期30歲以下登記選民人數跌近兩成，在選民基數減少下，投票率微升。反觀中老年選民在區選投票率較高，惟相比2021年立選均明顯下跌，51至55歲、56至60歲、61至65歲3組投票率均跌逾6個百分點，66至70歲投票率在兩次選舉中同樣最高，於去年區選亦較2021年立選跌5.4個百分點。

報導稱，若將投票選民分為18至40歲、41至60歲及61歲或以上三個年齡組別，61歲或以上的選民占全部登記選民約37％，在去年區選占整體投票人數55%，是近10年選舉新高；反觀18至40歲占登記選民人數約28%，在投票選民的整體占比則為10%。

報導指出，全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，年輕人投票率低是預期之內，稱他們主要是民主派支持者，由於去年區選無民主派候選人「入閘」，且不想增加區議會改制認受性，因此投票意欲較低。劉兆佳預計，待仍就學、在新政治環境成長的下一代有權投票，以及目前的年輕人思想變得務實，年輕人投票率便會回升。對於港府全力宣傳下長者投票率仍低於2021年立選，劉認為其投票率已相對高，估計因區選受重視程度較低，且部分人屬非建制派支持者，令投票率下跌。

據報導，港大社科院前院長卜約翰（John Burns）認為，年輕人投票率投票低源於他們不滿選舉改制，其中18至20歲投票率僅個位數，他指出這群是在新選制實施後仍願意登記成為選民的年輕人，反映他們的政治效能感（political efficacy）低，認為投票對改變社會現况無作用。

投票 港府 香港

上一則

自由亞洲電台報導舊智能身份證失效 港：煽動市民不信任政府

下一則

港5月破產申請871宗 創2年新高 學者估1主因造成

延伸閱讀

NJOY薄荷電子菸可在美上市 史上首例

NJOY薄荷電子菸可在美上市 史上首例
西班牙國王登基10周年 王室開通Instagram帳號貼近年輕人

西班牙國王登基10周年 王室開通Instagram帳號貼近年輕人
青少年依賴社媒 更易出現焦慮症

青少年依賴社媒 更易出現焦慮症
班森賀新騙局 華男假冒銷售員上門賣手機

班森賀新騙局 華男假冒銷售員上門賣手機

熱門新聞

上海復旦大學法學院19日畢業典禮，發生畢業生在台上出拳毆打師長。(取材自微博影片)

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

2024-06-20 10:41
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

火爆全網的「數學天才少女」姜萍 老家村民：她姊姊也非常聰明

2024-06-15 20:38
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

17歲江蘇中專女生自學高數 打敗清北、麻省理工、劍橋等名校生

2024-06-15 02:30
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

張維為再爆驚人語：中國工地伙食比美中產家庭好

2024-06-19 21:47
退休人員基本退休金上調3%。圖為山東省濱州市老人們在剪紙。(新華社)

退休人員基本養老金上調3% 網：能不能給年輕人一條活路

2024-06-18 02:20
饅頭示意圖。（取材自微博）

把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

2024-06-21 09:30

超人氣

更多 >
從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾

從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾
凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高
銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用
4種食材 勿放鑄鐵鍋煮

4種食材 勿放鑄鐵鍋煮
蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種

蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種