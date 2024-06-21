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港高溫33℃ 工作暑熱警告上路 工會倡立法評估風險

香港新聞組／香港21日電
香港酷熱天氣警告生效，天文台20日下午錄得最高氣溫33℃，是香港今年以來的最高紀錄，不少市民清涼出街，並購買冰飲消暑。（中通社）
香港酷熱天氣警告生效，天文台20日下午錄得最高氣溫33℃，是香港今年以來的最高紀錄，不少市民清涼出街，並購買冰飲消暑。（中通社）

近日香港天氣炎熱，天文台於20日晨9時50分發出酷熱天氣警告，下午錄得最高氣溫33℃，，勞工處的黃色工作暑熱警告亦同時生效，代表部分工作環境下的熱壓力頗高，呼籲雇主採取適當防暑措施；至下午4時50分，酷熱天氣警告取消。香港天文台預測，21日起一連3天市區氣溫最高將達攝氏33℃至34℃。

文匯報報導，勞工處於上月更新《預防工作時中暑指引》，將工作暑熱警告與天文台的極端酷熱天氣特別提示掛鉤。香港建造業總工會20日表示，十分關注新指引於7月及8月最炎熱時期的成效，並認為新指引可與工會推出的指引互相配合。工會建議港府立法強制執行《預防工作時中暑指引》中的風險評估，進一步保障工人的安全與健康。

勞工處上月更新指引，並調整工作暑熱警告取消機制技術參數，改為於過去一小時暑熱指數有下跌趨勢時，才決定取消工作暑熱警告，以避免出現警告彈出彈入的情況。

按勞工處發出的《預防工作時中暑指引》，當發出黃色工作暑熱警告後，屬於戶外露天中等勞動的工作，每小時工作45分鐘就可休息15分鐘，例如清潔工、貨櫃操作、送貨工人、郵政和速遞人員等；搬運工人、釘板工人、混凝土工人、灌漿工人等屬重勞動的則每小時工作30分鐘，休息30分鐘；至於紮鐵工人、棚架工人、正接受體能訓練的雇員等屬極重勞動的情況，則每小時工作15分鐘，休息45分鐘。

對於新指引的成效，香港建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑表示，暫未接獲有員工投訴，反而發現很多雇主會主動根據指引關心雇員的身體情況，「當酷熱天氣時，地盤主管會提醒工人多注意休息。」

他表示，曾接獲工人投訴指出，當工地與休息區距離甚遠時，斷斷續續的休息除了影響工程進度外，反而增加額外的體力勞動，因此現時很多雇主已將休息時間調至每天最熱的時間段。他又指，由於現時勞工處的指引非硬性要求，加上按照現時規定，雇主只要提供部分防暑措施，例如提供遮蔭、散熱設備等，即可減少工人的休息時間，因此建議立法強制執行指引當中的風險評估，並制定適合工作環境的防暑熱措施，進一步保障工人安全。

此外，香港勞動市場暢旺，港府統計處20日發表的最新數字顯示，今年3月至5月的失業率為3%，與2月至4月相同；同期間就業不足率則微升0.1個百分點至1.2%。

香港 勞工 港府

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