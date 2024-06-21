港已婚男警曾獲頒最佳警員 涉摸7歲鄰童胸部還押

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 35歲已婚男警曾獲頒最佳警員證書，竟涉嫌進入鄰居單位摸7歲女童胸部，20日在粉嶺裁判法院被裁定非禮罪成。裁判官批評被告以檢查煤氣為藉口，懷不軌企圖進入女童寓所，執法人員犯案後果比一般人嚴重，還押至7月5日判刑，以待索取背景報告及事主創傷報告。

明報報導，庭上透露，被告梁桂鋒曾隸屬西九龍警區衝鋒隊及機動部隊，表現受上司讚賞，獲頒最佳警員證書。辯方求情稱，被告工作表現良好，本案源於女童按門鈴求助，被告並非有預謀、猶如「等待獵物」犯案，僅在精神壓力下犯事。

裁判官水佳麗綜合證供稱，女童於2023年9月放學回家後無法開門，找被告求助，被告以聞到煤氣味為由進入女童家，女童稱遭被告摸胸和下體。法官表示，女童母親確認離家前關上爐頭，被告發現異味的基礎成疑，相信被告僅以查看煤氣為藉口入屋。

法官表示，女童作供時多次用「侵犯」字眼，可見她理解身體被侵犯，事後向母親說出事件，並無含糊其辭。法官提到，女童形容對被告印象差，只是小童正常表達方式，不代表對被告有惡意，且女童在辯方盤問下無動搖，堅稱被告一邊侵犯，一邊說「好鍾意你這麼肥，我可不可以摸多次？」，裁定女童是誠實證人。

對於被告自辯稱當時專注照料受傷的3歲幼子，法官反駁醫療報告顯示其幼子受輕傷，病情未必如被告所說般嚴重。法官強調，被告事發後多次在單位外走廊徘徊，顯然知道「闖禍」後籌謀補救，若被告真的牽掛幼子，為何關注女童家中的異味，「何來心力，如此殷勤擔心女童呢？」，終裁定被告證供不可信，非禮罪成。