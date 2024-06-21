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畫出青春 港18歲女生被Tesla撞死 器捐遺愛

香港新聞組／香港21日電
天水圍18歲女學生被Tesla撞倒不治，她生前愛畫畫，Instagram寫道：「喜歡畫下青春的生活，活出精采人生。」（取材自Instagram）
天水圍18歲女學生被Tesla撞倒不治，她生前愛畫畫，Instagram寫道：「喜歡畫下青春的生活，活出精采人生。」（取材自Instagram）

香港18歲女學生張詠嫻，17日在天水圍遭27歲男子駕駛Tesla電動私家車撞倒，頭部重傷昏迷送醫，19日下午1時30分不治。死者父母表示女兒性格樂天、愛畫畫，將捐出器官幫助別人，遺愛人間。

明報報導，詠嫻與父母及胞弟一家四口居於天水圍。媽媽表示，女兒乖巧懂事，剛考畢文憑試，已準備多個課程的面試，事發時正前往機場做兼職。張父稱，女兒16日才買蛋糕與家人慶祝父親節，詎料翌日即遇事故。

據報導，張詠嫻生前愛畫畫，在Instagram開設專頁分享畫作和抒發心情，包括面對溫習壓力時如何自處、活在當下的人生觀。最近一幅畫作於3月27日上載，畫中少女在藍天白雲前面露歡顏，並寫上生日快樂，帖文提到是送給自己的禮物，「迎接新一歲，能夠每日開開心心，做個開朗的人已經足夠」。另一個人帳戶則見她參加歌唱比賽的片段。不少朋友、網民在帖文下留言，希望事主安息，「做個快樂小天使」。

報導稱，張詠嫻就讀屯門仁愛堂陳黃淑芳紀念中學，該校副校長陳家俊形容她是好學生，成績中上，多才多藝。他說全校學生正在考試，校方已透過班主任向同學交代事件，識別情緒受困擾者，並輔導與張相熟的同學。校方發新聞稿稱，全校師生對事件感難過及悲痛，校方為家屬提供援助及慰問，並安排教育心理學家、社工及教師輔導情緒受困擾學生，已提醒家長在未來數周留意子女情緒。

香港 Tesla

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