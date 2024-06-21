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菲傭赴港後確診痲瘋 中介拒賠 指驗身報告健康

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港外籍家庭傭工多達34萬人，外傭赴港前皆須向中介公司提供健康報告，早前卻有香港雇主向媒體投訴，指聘請一名菲傭於4月24日抵港，一天後就到家中上班，第一個星期皮膚出現紅點，於藥房幫菲傭買藥治療，惟用藥後的一個星期情況仍然未有好轉，再兩星期後出現手腫腳腫，遂到將軍澳醫院求醫，院方本月14日表示女傭確診痲瘋，醫生估計感染源頭在菲律賓，目前仍留醫。

綜合香港01、香港經濟日報報導，化名李太的雇主得知共住近一個月的菲傭竟身患痲瘋後，頓感崩潰，尤其她主要負責照顧其5歲兒子，一家三口已進行身體檢查，暫時未被傳染，由於痲瘋潛伏期可長達20年，全家人都活在恐慌之中。李太所住的屋苑，管理公司在15日向住戶發出通告，提醒若有不適應去求診。

李太一直向中介外傭公司投訴，要求賠償經濟損失，但外傭公司以該外傭赴港前在菲律賓檢查的驗身報告為依歸，強調菲傭身體並無問題，促自行聯絡菲律賓的驗身診所。李太認為不合理，「我如何去找它們？我怎麼會知道？既然拿了中介費就應該處理。」

涉事「安樂窩雇傭中心」20日表示，香港和菲律賓的診所和化驗所，並不提供痲瘋病的檢測服務。對於事主這個案，正積極與客戶商討處理方案。此外，向衛生防護中心查詢是否錄得一宗痲瘋個案，仍待回覆。

安樂窩雇傭中心回覆查詢時表示，已即時與雇主積極瞭解，共同商討處理方案。公司表示，傭工赴港前，他們已經通過由註冊認可的機構所安排的正式驗身程序，包括 梅毒、乙型肝炎、照肺、驗血、驗孕。為業界多年以來普遍沿用的標準驗身項目，以確保他們沒有任何潛在的健康風險。

公司回覆指出，由於某些傳染病具有潛伏期，即使通過驗身，也無法完全排除風險。公司指明白容戶心情，將會承擔專科醫生費用，及為雇主屋企安排清潔服務。

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