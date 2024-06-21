港政務司長：30萬少數裔稱香港為家 8支關愛隊下月起支援

港府政務司司長陳國基表示，香港一直是文化多元的大都市，有30多萬少數族裔稱香港為家，將加強對少數族裔的支援和服務。（新華社資料照片）

香港 作為具包容性、多元文化的社會，有不同膚色的少數族裔人士在此生活，他們積極融入社群之外，更投身社會服務，貢獻香港。慈善機構小彬紀念基金會20日發表「多元名單2024」，選出21名具備才能並有志服務社會的少數族裔人士，分別有6男15女，來自人力資源、銀行金融、法律等專業範疇，以鼓勵港府 繼續委任少數族裔擔任諮詢及法定組織成員。

綜合香港電台、大公、文匯報報導，政務司司長陳國基在發布會致辭指，香港一直是文化多元的大都市，30多萬少數族裔稱香港為家，占總人口4%以上。最新人口普查顯示，截至2021年，有15.2%少數族裔在港出生，比十年前增加約2%，人口亦更年輕，年齡中位數為37.6歲。

陳國基表示，由他擔任主席的少數族裔事務督導委員會，在廣泛領域加強對少數族裔的支援和服務。特首在去年施政報告中，亦擴大對少數族裔社群的支援，包括在教育、就業 、融入社區等，相信會激勵更多少數族裔取得成功，從而強化香港社會和經濟。

港府已調整逾50個公務員職系的中文能力要求，包括18個專業職系，盼增加少數族裔的就業機會。勞工處的「多元種族就業計畫」亦已為逾270名少數族裔求職者提供服務。

陳國基透露，兩間新的少數族裔支援服務中心預計於今年底投入服務，令總數增至10間，而8支少數族裔關愛隊亦將於下月起提供服務。

小彬紀念基金會創辦人兼行政總裁馬夏邐表示，多元名單的人選應當是香港的代言人和代表香港故事，以及作為海外看香港的形象，有關人選亦有助港府了解非華裔港人的經歷及國際化生活，形容他們是「未被善用的資產」。馬夏邐稱基金會曾發表5份多元名單，向港府推薦合共122人，至今已有33人獲任命，涉及73個諮詢及法定組織職位，占總人數27%，認為成效理想。

多元名單中，有十多年前從辛巴威以難民身分赴港的少數族裔人士Innocent，就把當年遭歧視化作為「燃料」，現已在港建立香港非洲中心，致力向本地學校介紹非洲文學，期望重塑一般市民對非洲人的看法，並期望港府為少數族裔提供更多教育及就業等機會。